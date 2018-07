Jerome Lowenthal in concerto alla Chiesa di San Domenico a Maiori venerdì 13.

Una vera e propria autorità del pianoforte è attesa a Maiori, nella meravigliosa chiesa barocca di San Domenico. E’ Jerome Lowenthal, concertista di fama mondiale nonché professore e capo del dipartimento di pianoforte della mitica Juillard School di New York, in concerto venerdì 13 luglio (ore 21, ingresso libero) per il 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Lowenthal ha suonato come solista sotto la guida di direttori del calibro di Daniel Barenboim, Seiji Ozawa, Yuri Temirkanov, e di giganti del passato come Leonard Bernstein, Eugene Ormandy, Leopold Stokowski.

Formatosi con grandi maestri (Olga Samaroff-Stokowski, Alfred Cortot, William Kapell, Artur Rubinstein) e vincitore di prestigiosissimi concorsi, Jerome Lowenthal è riconosciuto uno “specialista”, tra gli altri, di Liszt, Tchaikovsky, Bartók. Tra le incisioni annovera i Concerti per pianoforte di Liszt con la Vancouver Symphony Orchestra ed il ciclo completo dei Concerti di Tchaikovsky con la London Symphony Orchestra. Ha registrato per numerose etichette, come RCA, Columbia, Arabesque.