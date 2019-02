Infante Viaggi lancia la Metropolitana su Gomma del Cilento.

Siamo lieti di annunciarvi l’attivazione di nuovi servizi pubblici di linea a lunga percorrenza senza cambi e diretti dal Cilento per Salerno, Napoli Stazione e Napoli Aeroporto con decorrenza 1 giugno 15 settembre.

In seguito all’enorme successo delle autolinee in affidamento d’ interesse regionale denominate “Cilento Bus” e del “Cilento Shuttle” servizio integrato che ha visto più di 14.000,00 persone trasportate nella sola stagione turistica 2018 da Marina di Camerota & Palinuro per Salerno e Napoli; con Decreti Dirigenziale ,Dipartimento 50 Direzione Generale 8 UOP 02 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato la nostra azienda all’espletamento di altre n. 2 autolinee di seguito descritte :

Autolinea da “Marina di Ascea – Parco Archeologico di Elea – Velia – Casal Velino Marina – Biv.Acquavella – Casal Velino Scalo – Vallo Scalo per Salerno Piazza Montpellier – Pompei – Napoli Stazione – Napoli Aeroporto attiva durante il venerdì, sabato e domenica con programma d’esercizio sotto descritto;

Autolinea da “Acciaroli – Agnone Cilento – Montecorice Casal del Conte – Santa Maria di Castellabate – Agropoli per Salerno Piazza Montpellier – Pompei – Napoli Stazione – Napoli Aeroporto attiva tutti i giorni dal lunedì alla domenica come da programma d’esercizio sotto descritto.

Autolinea da Marina di Camerota – Palinuro – Vallo della Lucania – Agropoli – per Roma Tiburtina ogni lunedì corsa annuale con partenza 1 marzo 2019

Autolinea da Marina di Camerota – Palinuro – Vallo della Lucania – Agropoli per Fiumicino aeroporto e Ciampino Aeroporto ogni sabato dal 15 luglio al 15 settembre

ORARIO CILENTO BUS 2019 linea verde Acciaroli Napoli Aeroporto

ORARIO CILENTO BUS 2019 linea blu M.Ascea – Napoli Aeroporto

ORARIO CILENTO BUS 2019 Linea Rossa

CILENTO BUS DA E PER ROMA ORARIO 2019

Il servizio di autolinea Cilento Bus siglato Infante Viaggi è l’unico servizio di linea gran turismo dotato di comfort presente sul territorio cilentano (nato nel 2011,attivo ogni anno e fulcro centrale dell’attività turistica basso cilentana) , dotato di una propria piattaforma online per la vendita dei biglietti, di una propria pagina Facebook con più di 32 mila followers (siamo i primi in Campania, ed i quinti in Italia come visibilità sui network). Il servizio di linea diretto e senza cambi è utile per migliorare le condizioni del diritto alla mobilità degli innumerevoli turisti e pendolari che durante il periodo estivo trascorrono le proprie vacanze sul nostro splendido territorio.

Essendo servizi privi di contributo pubblico è di estrema importanza per noi la visibilità che gli Enti possono darci mediante comunicati stampa eo incontri tematici per i quali si comunica la propria disponibilità; non solo, la cura del cliente è per noi fondamentale pertanto la qualità deve necessariamente essere al primo posto per migliorare gli standard. Sono infatti innumerevoli le recensioni positive che i turisti sottoscrivono sulla nostra pagina social “Cilento Bus Infante Viaggi”.

Il servizio autobus gran turismo è l’alternativa ai treni regionali spesso in ritardo, non sempre puliti e dotati di aria condizionata. Nel corso di questi anni inoltre abbiamo migliorato i servizi garantendo durante i week end servizio d’accoglienza presso Salerno Stazione e Napoli Aeroporto al fine di aiutare le decine di migliaia di turisti italiani e stranieri con la presenza di hostess.Grazie al servizio Cilento Bus, con l’istituzione delle autolinee sotto indicate il Cilento avrà una rete capillare su gomma tale da garantire un servizio migliore ed utile alla collettività. Vantaggio fondamentale è anche il rapporto qualità prezzo ove la famiglia (tipologia di target predefinita) è propensa al pagamento del quantum a fronte della gratuità dei componenti minori della famiglia fino a 12 anni non compiuti.

Per tali ragioni abbiamo pensato di rinominare l’intero progetto Cilento Bus denominandolo per l’appunto la “Metropolitana su gomma del Cilento” ove ogni direttrice avrà un colore e nome predefinito con relativi punti di interscambio a ricordo della Metropolitana di Londra di cui il Gruppo Arriva ne è l’ideatore. Abbiamo inserito tutte le tratte sul nostro terminale www.agenziainfanteviaggi.it ove chiunque, da qualsiasi parte del mondo potrà acquistare il suo biglietto diretto nel Cilento. La vendita dei biglietti sarà aperta in data 20 febbraio 2019, data in cui oltre all’operatività del sito avremo la possibilità di condividere il progetto con Gesac per l’individuazione di un’area dedicata all’interno dell’aeroporto (si pensi che nel 2018, ogni sabato sono stati circa 20 gli autobus in partenza ed arrivo per il Basso Cilento).