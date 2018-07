Giovani pianisti dal mondo sabato 7 alla Chiesa di San Domenico a Maiori.

In attesa del concerto di Michele Campanella, che si terrà domenica 8 luglio al Duomo di Scala, l’Amalfi Coast Music & Arts Festival presenta giovanissimi talenti pianistici internazionali nella storica chiesa di San Domenico a Maiori, sabato 7 luglio (ore 21, ingresso libero).

I protagonisti della serata saranno alcuni dei tanti pianisti arrivati in Costiera da oltre venti nazioni anche per seguire le masterclass che, organizzate dal Center of Musical Studies di Washington, impegnano professori delle maggiori istituzioni musicali americane e asiatiche. L’appuntamento è il primo della sezione “Young artist concert series”, dedicata appunto alle giovani promesse della tastiera, per questa ventitreesima edizione del festival.

Nella chiesa barocca di Maiori, tornata all’antico splendore pochi anni fa dopo lunghi interventi di restauro, si esibiranno Yesong Jung, Alexander Fang, Cameron Berta, Clara Santacana, Christopher Jessup, Xueying Fan, Yun-Hua Chang, Chih-Jou Chou, Yunling Zhang, Xu Peng, in un ampio repertorio di brani, tra gli altri, di Beethoven, Schubert, Schumann, Debussy, Albeniz, Scriabin.