Giffoni, Saul Nanni ospite il 22 luglio.

Giovane e ambizioso, ha già all’attivo ruoli con registi importanti, mentre in televisione è tra i protagonisti delle fiction più amate: lunedì 22 luglio toccherà a Saul Nanni confrontarsi con i 6200 giuranti della 49/a edizione del Giffoni Film Festival.

L’attore ventenne non solo incontrerà i jurors, a cui racconterà le soddisfazioni ottenute sul piccolo e grande schermo in questi anni, ma riceverà anche il Giffoni Explosive Award, il riconoscimento che Giffoni attribuisce ai talenti emergenti.

Presto vedremo Saul nuovamente impegnato in diversi fronti: dalla tv al grande schermo. Sono infatti attese le sue partecipazioni nel cast di Made in Italy, la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana negli anni ’70 con la regia di Luca Lucini e Ago Panini, nel film tv “I ragazzi dello Zecchino d’oro, diretto da Ambrogio Lo Giudice e poi ancora al cinema con “Mio fratello rincorre i dinosauri”, film tratto dal libro di Giacomo Mazzariol per la regia di Stefano Cipani. (ANSA)