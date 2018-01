A Torrione Alto, in via Sabato de Vita, c’è il Bar Galiziano, un punto di ritrovo per i giovani in una zona di Salerno che certamente non fa parte della movida cittadina.

Tutte le settimane aperitivi, pizza, cocktail, musica dal vivo, karaoke, ed il grande calcio, con naturalmente tutte le partite della Salernitana, anche nell’accogliente gazebo coperto.

Il Bar Galiziano è sempre aperto, e si trova in Via Sabato de Vita 1.