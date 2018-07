Delitto Vassallo, spunta un carabiniere già in carcere.

Un brigadiere dei Carabinieri in congedo, Lazzaro Cioffi, è indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’, primo cittadino di Pollica (Salerno) ucciso il 5 settembre 2010 in circostanze non ancora chiarite.

Cioffi, già in carcere per presunti rapporti con un boss del narcotraffico, è indagato per concorso in omicidio volontario aggravato dalla finalità mafiosa.

Difeso dall’avvocato Saverio Campana, Cioffi è stato interrogato nei giorni scorsi dai pm della Procura di Salerno nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. (AdnKronos)