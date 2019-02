Corso IFTS per tecnici della trasformazione agroalimentare.

Pronti, cuochi via….

Parafrasando il motto della nota trasmissione televisiva, Pform, Ente di Formazione Accreditato alla Regione Campania, rende noto che è

Pubblicato il BANDO DI SELEZIONE per l’ammissione al corso “Tecnico-artigiano della ristorazione impegnato in processi di trasformazione agroalimentare, valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei valori della cucina etica e sostenibile” finanziato interamente dalla Regione Campania che permetterà a 24 giovani (12 uomini e 12 donne) aspiranti cuochi di realizzare il sogno della propria vita e assumere tutte le competenze necessarie per spiccare il volo nel campo della ristorazione.

Il corso ha una durata di 800 ore complessive, suddivise in 400 ore di formazione e 400 ore di pratica/stage nelle aziende partner ed è prevista un’indennità pari a 2 euro per le ore effettive di frequenza. Al termine del Corso verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione referenziato al Livello EQF4, valido per i pubblici concorsi. Partner del progetto, già alla seconda Edizione sono: Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione; IIS Della Corte Vanvitelli; Pietro Parisi Cuoco Contadino; LEMON TOUR – La Valle Dei Mulini – Amalfi; Fattoria Savoia; GB Agricola srl; FPD s.r.l.; IASA SRL; Le Vigne di Raito – Organic Wine & Tour – Amalfi Coast; Pasta Cuomo; Torretta s.r.l.

Il corso è indirizzato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni residenti in Campania. Per partecipare alle selezioni, basta andare sul sito www.pform.it e scaricare il bando di selezione con la domanda di ammissione!

Le candidature dovranno pervenire a mano o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: PFORM S.R.L. via San Leonardo 52 – 84131 Salerno c/o Galleria Mediterraneo Scala B – III Piano entro le ore 18:00 del 22 febbraio 2019 per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria di Pform al seguente indirizzo mail: ifts@pform.it oppure telefonando allo 089/336388.

“Un ringraziamento speciale – dichiara Alfonso Esposito, direttore di Pform – va all’Assessore Chiara Marciani sempre in prima linea per sostenere i giovani campani e a tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di questa seconda edizione del Corso che davvero può cambiare in meglio la vita di chi vi parteciperà.”