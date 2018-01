Continua l’impegno di ATI Afrodite nella gestione della Piscina Poseidone.

dall’associazione ATI Afrodite riceviamo e pubblichiamo

La gestione della piscina Poseidone di Capaccio Paestum da parte di ATI Afrodite continua senza interruzioni delle attività sportive. Infatti, anche se il TAR non ha ritenuto di confermare la sospensione degli atti del Comune, nell’attesa del giudizio di m\erito, ATI Afrodite per prevenire pregiudizi e danni irreversibili e tutelare i propri utenti nonché i lavoratori e i tecnici che da oltre un anno si impegnano quotidianamente presso l’impianto, ricorre al Consiglio di Stato per la tutela delle proprie posizioni. Unitamente, saranno portate avanti anche le numerose azioni in sede civile e penale che sono scaturite da tutta questa assurda vicenda, che non deve comunque danneggiare cittadini e utenti.

Mentre la squadra agonistica Poseidone continua a raccogliere i primi successi della stagione e ben 24 atleti hanno anche ricevuto menzioni speciali e premi, ATI Afrodite assicura continuità dell’attività sportiva ed agonistica presso l’impianto e promuove Piscina Poseidone come luogo di aggregazione e crescita sportiva e sociale per il territorio.

Domenica 28 gennaio 2018, alle ore 10, presso l’impianto natatorio si terrà una dimostrazione di salvataggio in acqua ed utilizzo di dispositivi salvavita aperta al pubblico, cui seguirà una lezione teorico pratica di primo soccorso BLSD cui potranno partecipare i genitori dei ragazzi (fino a 14 anni) iscritti presso Piscina Poseidone e gli insegnanti in servizio presso le Scuole di ogni ordine e grado del territorio. Quanti fossero interessati a seguire la lezione potranno far pervenire il proprio nominativo entro le 13 di venerdì 26 gennaio, anche chiamando al numero 08281997279. Successivamente, in data 18 febbraio si terrà il corso di primo soccorso BLSD aperto a tutti i cittadini, in collaborazione con l’Associazione Carmine Speranza ONLUS.

Il nostro impegno per la crescita sportiva del territorio e non solo continua attivamente.

ATI Afrodite