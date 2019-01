Caffè Trucillo protagonista al Sigep di Rimini.

Con un fitto calendario di eventi che mira a diffondere la cultura del caffè in tutte le sue sfaccettature, Trucillo torna al Sigep, il salone mondiale del dolciario artigianale che Italian Exhibition Group organizza dal 19 al 23 gennaio a Rimini.

«Abbiamo immaginato un filo conduttore, “always on”, attraverso il quale faremo formazione in tre specifici momenti della giornata» racconta Antonia Trucillo, responsabile Marketing e Accademia.

Ogni mattina, dalle 10 alle 11, la giornata inizierà con Aroma diffusion: cupping di diverse origini per scoprire i flavors del caffè. Un modo per assaporare in prima persona come le particelle di caffè si diffondano nell’aria fino a risvegliare i sensi.

«Il cupping è il metodo di assaggio usato a livello internazionale per valutare la qualità delle partite di caffè a livello mondiale – spiega Antonia Trucillo, appena rientrata da un viaggio in piantagione in Vietnam – è chiaro che l’assaggio alla brasiliana non permette di valutare classici aspetti dell’espresso come il colore o la persistenza della crema ma permette come nessun altro metodo di comparare vari caffè e di valutarne al meglio le caratteristiche sensoriali».

A metà giornata, dalle 13 alle 14, il workshop Yes I know. Dalla Latte Art all’Espresso perfetto, passando per i metodi di estrazione brewing, questa sarà la sezione dedicata alla conoscenza e al miglioramento delle proprie skills, in cui non mancheranno workshop dedicati alla moka.

Infine, per concludere la giornata, Trucillo propone, dalle 16 alle 17, il Coffee Hour. Il momento storicamente più bello della giornata rivivrà all’interno dello stand radunando tutti attorno al Brew Bar Trucillo per scoprire e degustare l’aperitivo all’italiana a base di caffè, cold brew e tanti cocktail come per esempio l’originalissimo coffee tonic.

Nel calendario di eventi anche una chicca, Espresso speaks Italian, in programma domenica 20 gennaio. Si tratta della presentazione di una Cup Collection ideata e prodotta dall’azienda che celebra il linguaggio delle mani che si esprime nel rito della preparazione dell’espresso, fatto anch’esso di una gestualità tipicamente italiana, ricca di passione, autenticità e generosità.

Non è tutto. Per la 40esima edizione del salone mondiale della fiera internazionale che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in esposizione, Trucillo presenterà anche il suo rinnovato Concept Bar, un unico banco con una doppia offerta. Espresso Bar in cui degustare il prodotto di punta 100% arabica organico fairtrade e le miscele classiche per uso professionale e Brew Bar con la possibilità di assaggiare due nuove singole origini specialty, Brasile e Colombia.

Dopo la tappa emiliana, l’azienda Trucillo parteciperà al Gulfood di Dubai (17-21 febbraio) e nello stesso mese si sposterà in Canada, a Toronto, per il Restaurants Canada Show. Poi ancora Shangai per l’Hotelex ad aprile, Parma per Cibus Connect e Bangkok per il Thaifex 2019.

Trucillo sarà al Padiglione D1 – Stand 029.