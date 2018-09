B come Sabato, dal 15 settembre il nuovo programma di Rai2 e Radio2 che racconta la serie B e tanto altro.

Prende il via il 15 settembre su RAI2 e RADIO2 tutti i sabati alle 13:30, B COME SABATO, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross.

In diretta dalla sede RAI di Napoli, l’inedita coppia di conduttori ci accompagnerà in un sabato pomeriggio leggero e divertente, con il pretesto di raccontare i luoghi e gli incontri del campionato di calcio di serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00, alcuni incontri delle altre Serie e tante altre discipline sportive, dalle più popolari alle più inesplorate. In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ci saranno ospiti del mondo dell’intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco Mazzocchi.

Nella prima puntata l’attore e comico Gianluca Fubelli in collegamento da Agliana e Pistoia, racconterà e presenterà al pubblico a casa tante curiosità locali, come i celebri sbandieratori, e si cimenterà nel commento tecnico in diretta della partita dilettantistica Amici Miei-Tavola Calcio. Nel frattempo, la vincitrice di The Voice Maryam Tancredi e i finalisti Maria Teresa D’Alise e Andrea Butturini omaggeranno alcuni artisti toscani.

Tra i numerosi ospiti in studio a seguire gli incontri della giornata, l’attrice e presentatrice Natasha Stefanenko, la giornalista sportiva Iolanda De Rienzo, il campione italiano di football freestyle Gunther Celli, i campioni di braccio di ferro Ermes Gasparini e Carmela D’Apice, i campioni italiani di danza sportiva Sara Casini e Vincenzo Mariniello, gli azzurri della nazionale di beach soccer Gabriele Gori e Simone Del Mestre. A seguire la diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica, la campionessa Laura Vernizzi. Infine, uno sguardo sulla Premier League con Adam Grapes e Carmine Del Grosso per Tottenham – Liverpool e una finestra sui Mondiali di pallavolo con i servizi di RaiSport.

In collegamento dagli stadi ci saranno l’attore Libero De Rienzo, lo scrittore Marco Ciriello, la pallavolista Consuelo Mangifesta e i cabarettisti Bruce Ketta, Rubes Piccinelli, Gianluca Impastato e Gennaro Calabrese.

A scaldare ulteriormente l’atmosfera in studio, i comici Danilo Da Fiumicino, Martina Catuzzi e PIS&LOV, che insieme agli ospiti saranno coinvolti in imperdibili ed esilaranti sfide sportive. Gigi e Ross si dedicheranno tra le altre cose alla rassegna stampa dei quotidiani locali.

Le partite saranno l’occasione per scoprire la provincia italiana attraverso gli inviati che, oltre a seguire l’evento sportivo in diretta dalla tribuna, racconteranno in prima persona la loro esperienza nella città che li ospita: la gente, le tradizioni e le caratteristiche di ogni urbe, paese e provincia che stanno visitando. Si cercherà di entrare nell’Italia più periferica e profonda, andando a scoprire nuovi personaggi, talenti inespressi e promesse non mantenute negli angoli meno battuti del paese.

Ma non si parlerà solo di calcio. Tutte le settimane Andrea e Gabriele riceveranno in studio i Campioni d’Italia delle tante discipline sportive, a volte poco conosciute, che vengono praticate nel nostro paese con passione ed energia: dagli sport tradizionali come Tiro con la fionda, Braccio di Ferro e Morra; ai più recenti come le Cheers Leaders o Il Frisbee Free Style. Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad esempio, scopriremo quanti comici ci vogliono per battere la Campionessa Italiana di Sollevamento Pesi.

Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori.

La versione radiofonica di “B come Sabato” si avvarrà della conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari, che dalle 13.30 alle 17.30, oltre al commento del programma tv, interverranno con delle vere e proprie incursioni televisive: un programma nel programma con ospiti, curiosità, contest e tante sorprese direttamente dai nuovi studi di Radio2.

La regia televisiva del programma è di Cristiano D’Alisera, una produzione Rai2.