Arrestato Sindaco di Praiano, intascata mazzeta di 250€ in flagranza di reato.

E’ stato arrestato Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano (Salerno), ritenuto responsabile di concussione ai danni di un libero professionista. Gli agenti della squadra mobile di Salerno lo hanno fermato vicino a un bar del capoluogo “dopo aver intascato la dazione di danaro richiesta”: si tratterebbe di 250 euro.

Il sindaco, 46 anni, terminate le formalità di rito, sarà sottoposto agli arresti domiciliari.

Le indagini che hanno portato all’arresto del sindaco, che è anche presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, sono scaturite da una denuncia fatta nella serata di ieri da un amministratore di un condominio di Praiano che aveva fatto riferimento a una presunta richiesta concussiva nei suoi confronti.

L’uomo sarebbe stato contattato direttamente dal sindaco e in un colloquio, stando alla denuncia, gli avrebbe chiesto 250 euro in contanti per regolarizzare una pratica ed evitare possibili ripercussioni amministrative e pecuniarie e lungaggini burocratiche. (ANSA)