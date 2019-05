Aessandra Amoroso sabato 4 al Pala Sele di Eboli, sold out.

Dopo aver travolto di emozioni in musica la Big Family di Eboli, già trascinata a marzo dalla sua straordinaria voce ed energia, Alessandra Amoroso torna alla conquista del pubblico del PalaSele domani sera, sabato 4 maggio, per la seconda data, di nuovo sold out, del suo “10 tour” con cui festeggia i 10 anni di carriera.

Un nuovo abbraccio con i fan della Campania per l’artista, sempre più amata dal suo numerosissimo pubblico, che è riuscita in un decennio di intensa carriera a raggiungere importanti traguardi, conquistando ben 31 Dischi di Platino con 7 album inediti, 1 disco in spagnolo per il Latin America pubblicato in 14 paesi; con l’ultimo album “10” ha conquistato il Disco di Platino in tempo record a poche settimane dall’uscita, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e raggiunto il Disco d’Oro a una sola settimana dalla release.

In scaletta più di 20 canzoni, dai brani dell’esordio quali “Immobile”, “Stupida”, “Estranei”, ai nuovi brani tratti dall’ultimo album “10” come “La Stessa”, “Forza e Coraggio”, “Dalla tua parte”, “Trova un modo”. Sul palco – evoluzione tridimensionale della grafica dell’album “10”, con tutti i simboli e gli oggetti che hanno accompagnato il percorso dell’artista nella vita e nella scena – insieme ad Alessandra Amoroso la sua band composta da Davide Aru alla chitarra e direttore musicale, David Pieralisi e Alessandro Magnalesche alle chitarre, Roberto Bassi alle tastiere, Ronny Aglietti al basso, David Pecchioli alla batteria e Luciana Paona e Pamela Scarponi ai cori.

INFO UTILI “10 tour” è prodotto da Friends&Partners, la tappe al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Terminati in prevendita tutti i tagliandi disponibili per lo show, il botteghino del PalaSele sarà aperto per il ritiro dei biglietti acquistati online a partire dalle ore 16.30. I cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

IL CALENDARIO DEL #PALASELE2019 Si avvia al gran finale primaverile il calendario 2019 al PalaSele dove, dopo Alessandra Amoroso, la scena sarà tutta per un altro dei protagonisti più interessanti della scena musicale italiana degli ultimi anni, Marco Mengoni, atteso sabato 18 maggio con il suo nuovo e già acclamato show ATLANTICO TOUR. Il giorno successivo, domenica 19 maggio, toccherà a due icone della musica italiana, Raf e UmbertoTozzi, per la prima volta insieme sul palco, far cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero, con un concerto unico e imperdibile (inizialmente previsto il 7 maggio).

Cresce intanto l’attesa anche per l’appuntamento con Eros Ramazzotti che farà tappa al PalaSele il 6 dicembre con il VITA CE N’È WORLD TOUR.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.