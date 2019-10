SALERNO / “Pinocchio Around The World” Volti e storie di bambini visti attraverso l’obiettivo di Giacomo Pirozzi.

SALERNO / Il fotografo dell’UNICEF apre un finestra sul mondo con una mostra a San Pietro a Corte

“Pinocchio Around The World”

Volti e storie di bambini visti attraverso l’obiettivo di Giacomo Pirozzi

A Palazzo “Ruggi”, sede della Soprintendenza ABAP di Salerno, sono state presentate le iniziative culturali di questo fine ottobre. Alla conferenza sono intervenuti i Funzionari: Michele Faiella, Stefania Ugatti e Rosa Maria Vitola.

“Pinocchio Around The World” è il titolo della mostra di Giacomo Pirozzi, fotografo UNICEF. Attraverso gli occhi di Pirozzi e di Pinocchio conosceremo i volti e le storie di tanti bambini del mondo: perché essere piccoli non è uguale ad ogni latitudine del pianeta. Il viaggio rappresenta una vera e propria “finestra” sul mondo che, oltre ad avvicinarci alle sorti di ogni bambino, ci invita a riflettere sui diritti dell’infanzia, spesso negati.

L’iniziativa si terrà presso il complesso monumentale di San Pietro a Corte, nella Cappella Sant’Anna attigua alla zona Ipogea il 17 e 18 ottobre con i seguenti orari di apertura: 10.00 /18.00. Il sito di proprietà dello Stato è gestito dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, con ingresso gratuito.

La mostra è parte integrante del progetto Media Education Campus, prodotto dall’Associazione SalernoInFestival e promosso da Miur e MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), nasce con lo scopo di facilitare il processo di digitalizzazione nell’ambito dell’educazione attraverso la Media Education.

Ulteriori informazioni sul sito web www.ambientesa.beniculturali.it info 089 318120 UFFICIO STAMPA Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino / Funzionario Responsabile Dott. Michele Faiella/ email: sabap-sa.stampa@beniculturali.it – Per approfondimenti I luoghi e gli eventi www.beniculturali.it – Numero verde 800 99 11 99 – MiBACT su Youtube, Facebook e Twitter.