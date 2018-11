Revisione legale, due appuntamenti dell’Ordine dei Commercialisti.

Proseguono senza sosta le iniziative dedicate alla formazione continua e all’aggiornamento professionale obbligatorio promosse dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano: un notevole programma di eventi realizzato non solo per garantire ai propri iscritti un perfezionamento di alto contenuto qualitativo, ma anche per assicurare a quanti si affidano ai commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Ente un’assistenza competente e una consulenza di primissimo livello.

Tra i prossimi eventi, spiccano due appuntamenti dedicati alla Revisione Legale, ovvero a quella serie di controlli effettuati sul bilancio delle Società di capitali volti all’emersione di errori nella redazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei principi contabili nazionali e dei principi IAS, introdotta dalla direttiva 2006/43/CE recepita con decreto legislativo 39/2010 che ha anche introdotto la formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti.

“L’obbligo della formazione continua – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano – intende garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi. Tale obiettivo è peraltro coerente con il disegno del legislatore europeo che ha concepito il registro della revisione legale quale fondamentale strumento di garanzia della corretta ed efficace revisione dei bilanci. Sulla formazione in materia siamo sempre in prima linea, grazie anche all’attento lavoro del Consigliere dell’Ordine delegato alla Commissione Revisione Legale, nonché Segretario, Agostino Soave”.

“Revisione Legale, novità e prospettive” è il titolo del primo appuntamento in programma domani, martedì 27 novembre, dalle ore 9 presso il Saint Joseph Resort in Via S. Allende 66 a Salerno. Dopo i saluti del presidente Giordano, si parlerà di pianificazione della revisione, documentazione del lavoro, procedure campionarie, revisione rimanenze e fondo imposte con Sandro Spella (commercialista in Pescara), Daniele Montella (Manager Deloitte Audit & Assurance), Giovangiuseppe De Luca (Director Studio Tributario e Societario Deloitte), Monica Scipione (Studio Tributario e Societario Deloitte). Modera il commercialista Donato Toriello.

“La Revisione Legale nelle operazioni straordinarie” sarà il tema centrale del convegno in programma lunedì 3 dicembre sempre al Saint Joseph Resort ma dalle 14 alle 19. A discutere dell’argomento saranno il commercialista salernitano Sandro Spella e il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia Andrea Nasini; modera il commercialista Rosario Camaggio, Presidente della Commissione Revisione Legale dell’ODCEC Salerno.

La partecipazione ai due eventi, gratuita, attribuisce fino a 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la formazione dei Revisori Legali. L’obbligo di formazione riguarda tutti gli iscritti al registro.

Ulteriori dettagli su: www.commercialistisalerno.org.