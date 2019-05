Oncologia e nuovi farmaci, corso di formazione al Grand Hotel Salerno a cura dell’AOR Ruggi.

Sabato 25 maggio 2019, con inizio alle ore 8.45, si svolgerà presso il Grand Hotel Salerno il corso di formazione ”I nuovi farmaci modificano l’algoritmo terapeutico?”.

L’incontro, che vede la direzione scientifica della Dott.sa Clementina Savastano, Direttore UOSD Oncologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, e la partecipazione dell’Ordine dei medici, dell’Associazione Italiana Donne Medico, del Gruppo Oncologico Italia Meridionale e della Lilt, offre spunto per interessanti argomentazioni. Il trattamento delle varie forme di carcinoma e i nuovi orientamenti sulle scelte terapeutiche saranno affrontati nel corso dell’intera giornata di sabato.

Nell’era della medicina di precisione il confronto e la condivisione multidisciplinare costituiscono la base della gestione del paziente oncologico.

Il convegno focalizza l’attenzione sulle terapie delle neoplasie a più alta incidenza. Lo scopo è quello di esaminare, divulgare e discutere con gli esperti del settore, impegnati sia negli studi clinici che nella pratica quotidiana ambulatoriale, le linee terapeutiche più innovati che nell’ambito di una terapia medica personalizzata sia per quanto riguarda la chemioterapia che l’immunoterapia e la target Therapy considerando proprio l’applicabilità alla pratica clinica corrente.

Si discuterà pertanto del profilo biologico del paziente da cui non si può prescindere per l’individuazione della terapia ottimale, ma si punterà anche sul management delle tossicità con il riconoscimento precoce delle stesse, sull’educazione del paziente e la collaborazione in un team multidisciplinare che assicurano le migliori performance e la migliore quality of life che rappresenta sempre e comunque l’obiettivo di una corretta terapia.