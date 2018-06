Grande successo per il primo roadshow nazionale sulla mediazione civile e commerciale organizzato da Concilia Lex

Circa cento professionisti, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte all’evento di Salerno del primo roadshow nazionale sulla mediazione civile e commerciale organizzato da Concilia Lex S.p.A., società leader nel settore della mediazione. L’iniziativa, che si è svolta presso l’Hotel Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare, è stata l’occasione per analizzare prospettive e criticità della mediazione in Italia, partendo dall’esperienza e dai dati della Concilia Lex, presente con circa 50 sedi su tutto il territorio nazionale.

L’evento, intitolato “Etiquette del Mediatore” e patrocinato da Confindustria Salerno, si è aperto con i saluti introduttivi della dottoressa Serena Casaburi, referente della Concilia Lex, ed è stato impreziosito dai contributi di esperti nazionali, che hanno approfondito sotto diversi punti di vista il tema della mediazione civile e commerciale. Tra questi il dottor Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, che a margine del suo intervento sulla mediazione demandata ha colto l’occasione per commentare i riferimenti alla mediazione contenuti nel programma di Governo Lega Movimento 5 Stelle: “L’idea di estendere l’obbligatorietà della mediazione ad altre materie è sicuramente positiva – ha detto il dottor Pasquale – Rendere facoltativa la mediazione demandata rappresenterebbe un passo indietro rispetto alle novità introdotte nel Decreto del Fare del 2013. Staremo a vedere quali provvedimenti verranno adottati dal Governo. Lo stato della mediazione? È in continua evoluzione. Per rafforzarla occorre potenziare gli strumenti del giudice.”

Nel suo intervento, l’avvocato Gennaro Cavallaro, Founder della Concilia Lex, ha parlato di autorevolezza in mediazione: “Siamo felici della grande attenzione suscitata dalla nostra iniziativa, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della mediazione nel nostro Paese – ha spiegato Cavallaro – Innovazione e costante aggiornamento sono i driver principali della nostra attività. Per questo abbiamo pensato di organizzare un roadshow rivolto a tutti i professionisti interessati alla mediazione, individuando per ciascun appuntamento un tema specifico. Siamo partiti dal ruolo del mediatore, con un approfondimento su compiti e operatività. Questa figura deve esercitare autorevolezza e non si può improvvisare. Ascolto, chiarezza, capacità di sintesi e di proporre soluzioni alternative, padronanza della materia devono caratterizzare l’operato del mediatore.”



Spazio anche al marketing e alla comunicazione nell’intervento del dottor Antonio Vitolo, CEO e founder della Stratego Comunicazione, società di consulenza specializzata nel marketing delle professioni: “L’utilizzo dei nuovi canali digitali offre una grande opportunità ai professionisti per fare rete e divulgare una corretta informazione sul proprio settore di riferimento. In tal senso, la Concilia Lex S.p.A. si sta posizionando a livello nazionale come modello di comunicazione di successo nel settore della mediazione.”

Nel corso dell’appuntamento il dottor Fabrizio Pasquale ha consegnato una targa di riconoscimento all’avvocato Francesca Festa, per aver raggiunto l’importante traguardo delle 5000 mediazioni effettuate con la Concilia Lex.