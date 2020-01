Anche lo storico capitano Luca Fusco alla presentazione de Il Giro Granata in 100 giorni.

Si è tenuta ieri sera, presso la Mondadori Bookstore al Centro Commerciale La Fabbrica, la seconda presentazione del libro “Il Giro Granata in 100 giorni”, ora acquistabile anche lì.

Alla presenza dell’autore Giuseppe Pucciarelli, docente e giornalista, con la conduzione di Giovanni Sorgente, giornalista e direttore responsabile di Gera Web Tv, presenti gli ospiti d’eccezione Francesca De Santis, direttore sportivo Salernitana Femminile e Luca Fusco, capitano della compagine granata e calciatore professionista che ha totalizzato ben 235 presenze in campionato.

Un incontro che ha ripercorso aneddoti e ricordi sulla base del racconto di Pucciarelli, ma anche delle emozioni del capitano Fusco e delle sensazioni del direttore De Santis, tifosa doc.

La presenza di Luca Fusco è stata una gradita sorpresa. Il Capitano è riuscito ad essere presente, nonostante gli impegni che lo vedono nelle vesti di allenatore negli ultimi anni. Chi non conosce Luca Fusco, non può affermare di conoscere la storia granata! Di lui hanno scritto: “fenomeno della difesa, assortita come poche altre nella categoria: di lui, in serie B, gli avversari impareranno a conoscere un senso dell’anticipo quasi soprannaturale, tanto da essere definito un marcatore asfissiante, difficile da superare”.

Francesca De Santis, ha testimoniato l’evoluzione del calcio femminile, per esperienza diretta, avendo calcato per anni il campo di gioco. L’amore per quel rettangolo verde, che proprio come per Luca Fusco, non smette di essere presente nella sua vita.

Hanno scritto di lei: “Avvocato, sportiva, calcettista della Salernitana Calcio Femminile, e da qualche anno anche Dirigente Sportiva. Ha fatto della sua passione uno stile di vita, e con la forza che solo una donna può avere va avanti con orgoglio sostenendo il calcio femminile. Sono cambiate tante cose da quando ha tirato i primi calci ad un pallone. Ha iniziato alla scuola Calcio Primavera di Salerno, fino ad arrivare alle grandi vittorie nel calcio a 11. Donna e lavoratrice instancabile, racconta con sorriso e semplicità la difficoltà di essere donna in questo sport e la vittorie che la vita le ha regalato”.

Imbattibile la conoscenza della storia granata dell’autore, che con la sua preparazione, ha dialogato con gli ospiti, attingendo alla memoria di ferro che lo contraddistingue mista a passione granata. Un libro, frutto di un percorso vissuto in prima persona da Giuseppe Pucciarelli, che da sempre ha vissuto in compagnia della Bersagliera, da tifoso e da giornalista.

La presentazione è stata dedicata a Lucio Lambiase, scomparso recentemente, professore di educazione fisica ed ex calciatore granata che nel corso della sua carriera sportiva vinse, lo scudetto “Beretti” nel 1969.

Tra i progetti futuri, il capitano svela di desiderare un giorno di sedere come allenatore, sulla panchina granata, e l’autore, nell’occasione anche portavoce dei tifosi della Salernitana glielo ha augurato di cuore.

Tra il pubblico, Ennio Carabelli, direttore responsabile del quotidiano sportivo on line Vocesport.com; Amatino Massimo Grisi, Vice presidente Vicario FIGC Campania; Antonio Roma, giornalista e storico conoscitore delle vicende di casa Salernitana; le gemelle Giugliano, numero 7 e 8 della Salernitana Femminile; appassionati e tifosi granata.

I festeggiamenti del Centenario, non sono ancora terminati. Si avvicina, infatti la data dell’anniversario della prima partita ufficiale: il 15 febbraio 1920.

L’incontro organizzato dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare di Angela Casale, si è concluso con un buffet ed un brindisi, naturalmente granata.

Sulla pagina Facebook Il-Giro-Granata-in-100-giorni è possibile rivedere le dirette dell’incontro.