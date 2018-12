La magia del Natale, tutti gli appuntamenti a Pontecagnano.

Presentato il cartellone degli eventi natalizi a Pontecagnano Faiano.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha infatti illustrato, presso i locali dell’ex tabacchificio Centola, alla stampa, ai commercianti ed alla cittadinanza, l’elenco delle iniziative che animeranno le strade principali e periferiche dal 7 dicembre al 6 gennaio prossimi.

Un contenitore di idee e momenti che valorizzano le associazioni ed i talenti del territorio, in un crescendo di emozioni, luci, colori e sapori.

Due le manifestazioni rese possibili attraverso finanziamenti regionali, ossia Le Notti dei Rasunie il 7, 8 e 9 dicembre presso Piazzetta Isonzio e Faville Festival in programma il 21, 22 e 23 dicembre nella zona centrale della città; due le iniziative a firma del Comune, ovvero Calceus Festival del Calzoncello il 15 dicembre presso l’ex Tabacchificio Centola e Circoliamo Artisti e Giochi di Strada per i più Piccoli il 28 dicembre a Faiano; uno organizzato dal Centro Commerciale Naturale, cioè Befana in Volo il 5 e 6 gennaio nelle Piazze Sabbato e Risorgimento.

“Il cartellone degli eventi natalizi” –ha dichiarato il Primo Cittadino– “è frutto di un lavoro intenso, durato mesi e svolto con il massimo dell’attenzione e della coerenza con gli obiettivi che ci siamo prefissati: sobrietà ed impegno concreto per la comunità. Un impegno che va incontro ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e che punta, come si evince dalle date in programma, alla qualità. Nell’ambito delle manifestazioni, che sono infatti rese a titolo gratuito, si punta infatti non solo sul divertimento e sull’aggregazione, ma anche sul contrasto all’emarginazione, all’isolamento, alla povertà”.