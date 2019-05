Inaugurazione Info Point GAL Terra E’ Vita al Comune di Cava martedì 4.

Martedì 4 giugno 2019 alle ore 10:30 presso il Municipio della Città di cava de’ Tirreni (piazza Abbro) si terrà l’inaugurazione dell’Info Point del GAL Terra è Vita.

Presso l’info point i cittadini e le aziende del territorio interessate potranno ricevere informazioni riguardo i bandi della misura 19 del PSR 2014-2020 emanati dal GAL irno – Cavese “Terra è Vita”, essere costantemente aggiornati sulle evoluzioni delle normative legate a una corretta conduzione d’impresa agricola; ricevere supporto alla compilazione e alla presentazione di domande per accedere a fondi comunitari o nazionali e assistenza sulle domande AGEA già presentate e non ancora liquidate.

All’incontro introdotto da Giovanni Giugliano, direttore “GAL Terra è Vita”, prenderanno parte Vincenzo Servalli, sindaco della Città di Cava de’ Tirreni e Franco Gioia, presidente “Gal Terra è Vita”.

Con l’apertura degli info point di Cava de’ Tirreni – dichiara Franco Gioia – prosegue la nostra azione per avere una presenza costante e capillare in tutti i comuni del GAL. Dopo l’apertura dell’info Point di Fisciano, Pellezzano, Siano e Vietri sul Mare un altro comune ospita uno spazio che consentirà a tutte le realtà agricole dell’area di ricevere supporto tecnico agronomico e amministrativo burocratico specializzato. Un servizio sempre disponibile per favorire la crescita delle attività locali, favorendo concretamente lo sviluppo dei territori.