Entra nel vivo la Notte dello Scorzamauriello ad Eboli.

Entra nel vivo la XI edizione de La Notte dello Scorzamauriello, la “Ognissanti made in Eboli” ispirata ad una vera e propria icona della cultura popolare locale, lo Scorzamauriello, il magico folletto della leggenda popolare che, ancora oggi, si tramanda di generazione in generazione e trova un suo corrispettivo in tutto il folclore del Sud Italia, da Napoli alla Lucania, all’intero “Grande Sud”.

Ad organizzare anche questa edizione de La Notte della Scorzamauriello, l’associazione Le Tavole del Borgo che riunisce gli “storici” ristoratori del centro antico, in collaborazione con il Comune di Eboli e con il sostegno di Tecnoscuola ed il supporto de Le Case del Borgantico, hospitality partner. L’obiettivo è quello di riscoprire e valorizzare la tradizione locale, celebrandone uno dei simboli più autentici e superando le tendenze esterofile di Halloween. Anche quest’anno La Notte dello Scorzamauriello contempla un vero e proprio cartellone di appuntamenti che ha preso il via ieri, domenica 28 ottobre, con lo spettacolo per i bambini con la partecipazione del maestro burattinaio Adriano Ferraiolo e le premiazioni del concorso tematico rivolto agli istituti comprensivi della città.

Il 31 ottobre e 1 novembre La Notte dello Scorzamauriello entra nel vivo con le tradizionali ed attese cene spettacolo all’interno dei cinque locali de Le Tavole del Borgo- Il Panigaccio, Vico Rua, Portadogana, Piazzetta Santa Sofia dove, insieme ad un proposta gastronomica che mette in tavola le eccellenze e le tipicità del “Grande Sud”, in un vero e proprio itinerario del gusto, a caratterizzare le due serate saranno cinque spattacoli itineranti, tra musica e teatro. Gli intermezzi musico- teatrali saranno a cura di Luca & Giò, esilarante duo comico emergente; della Compagnia di Teatro del Bianconiglio che porterà in scena “Fantasmagonìa”, ispirato al folclore ebolitano; di Maria Sole Gallevi e Anibal Mancini, soprano e tenore, con l’inedita “Posteggia lirica”; di Fortunato Stillittano e Valentina Donato ed il loro Progetto Tarantella che, dalla Calabria, porterà ad Eboli i suoni antichi della tradizione; del cantautore e macchiettista partenopeo PierMacchiè, autentica maschera contemporanea, sintesi tra la commedia dell’arte e l’opera buffa.

Quest’anno La Notte dello Scorzamauriello dura di più, con un appuntamento che posticipa di una settimana la conclusione degli eventi in cartellone: l’ 8 novembre infatti, lo spettacolo continua, con la proiezione in prima assoluta, alle 20.30 presso il Cinema Teatro Italia, del docufilm “Scorzamauriello: tra mito e leggenda”, prodotto da Le Tavole del Borgo, scritto e diretto dal regista ebolitano Luca Guardabascio. Sul grande schermo, insieme ad artisti ed interpreti di livello nazionale come Eugenio Bennato, Antonio Stornaiolo, Aldo Leonardi ed altri, anche tantissimi ebolitani “attori per un giorno”.

Informazioni e contatti

https://www.facebook.com/lanottedelloscorzamauriello/

www.tavoledelborgo.it