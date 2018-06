Eboli, rimpasto in Giunta, Cariello ringrazia gli assessori uscenti.

Un entusiasmante viaggio fatto di impegno, disponibilità ed attenzione alle esigenze del territorio e della comunità ha caratterizzato la partecipazione degli assessori Matilde Saja, Maria Sueva Manzione, Lazzaro Lenza e Vito De Caro all’Amministrazione comunale. La loro presenza nella giunta comunale è stata scandita da un lavoro continuo, che ha garantito il raggiungimento di obiettivi al servizio della città, assicurando opere e servizi. A tutti loro deve andare non solo il mio ringraziamento e quello dell’intera coalizione di maggioranza, per il lavoro assicurato, ma anche il ringraziamento di tutta la città, perché non hanno mai fatto mancare la loro presenza ed il loro impegno in ogni fase della vita pubblica ed amministrativa di Eboli.

I prossimi due anni di mandato amministrativo saranno sviluppati anche su quanto realizzato o avviato fino ad oggi dalla Giunta Comunale di cui gli assessori Saja, Manzione, Lenza e De Caro hanno fatto parte. Siamo certi che rimarranno tutti attenti alla realtà politica ed amministrativa di Eboli ed all’impegno, di cui sono sicuro, che i loro successori assicureranno all’esecutivo comunale per i prossimi appuntamenti a cui la città sarà chiamata e nell’ottica di un rinnovato impegno amministrativo. Nel salutare i quattro assessori comunali, approfitto per ringraziare in loro anche quattro amici che non hanno mai fatto mancare presenza e preziosi suggerimenti in ogni occasione, rendendosi disponibili per i consiglieri comunali e per gli stessi cittadini. Siamo una squadra al servizio della città ed i quattro assessori che lasciano il loro impegno in Giunta Comunale, dopo lavoro proficuo e risultati importanti, ne sono la più concreta testimonianza. A loro va il nostro ringraziamento, a chi li sostituirà l’auspicio di un lavoro fruttuoso.

Massimo Cariello

Sindaco di Eboli