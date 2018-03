Eboli, iniziati lavori Piazza Regione Campania.

Avviati i lavori in Piazza Regione Campania, aggiudicati alla ditta Gugliucciello Costruzioni srl. Dove una volta c’erano manufatti fatiscenti, sorgeranno adesso nuovi alloggi di edilizia a finanza agevolata a disposizione di famiglie che ne hanno necessità, la cui realizzazione inizierà entro l’estate.

In sostanza, parte ora concretamente il programmato intervento di riqualificazione nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana che per altri profili è stato già in parte realizzato. Un progetto che il Comune era in condizione di avviare da tempo, ma che ha subito ritardi imposti dall’intervento del Genio Militare per le indagini sulla presenza di eventuali ordigni bellici.

«Procediamo con la riqualificazione di Piazza Regione Campania – commenta il sindaco, Massimo Cariello -, che da un lato sistema definitivamente un’area che da troppo tempo mostrava segni di degrado, dall’altro ci consentirà di riammagliare pienamente questa importante parte del centro urbano, garantendo pulizia, servizi e decoro ai residenti ed all’intera città». Sull’area liberata dal vecchio manufatto, con I lavori avviati ieri saranno realizzati 16 nuovi alloggi a canone sostenibile, nell’ambito dei programmi di edilizia a finanza agevolata, da assegnare con un apposito bando pubblico. Si tratta di un’ampia riqualificazione che regala anche risposte certe alle richieste di alloggi, con i 16 appartamenti di Piazza Regione Campania e con ulteriori 6 alloggi programmati nell’area dell’ex casa cantoniera, in via Statale 19. «Con i lavori partiti questa mattina – ricorda l’assessore comunale ai lavori pubblici, Matilde Saja – ci poniamo tre ambiziosi, ma concreti obiettivi: possibilità abitative a canone sostenibile, spazi riqualificati e maggiore decoro, con un intervento che recupera interamente un’area centrale della città». Nel complesso, si tratta di un intervento di riqualificazione che contribuisce a riammagliare ulteriormente la parte centrale della città, a ridosso della centralissima via Giovanni Amendola, l’arteria principale della città, e dunque con una funzione strategica irrinunciabile per Eboli.