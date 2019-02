Carnevale ad Eboli, presentate le iniziative, si parte sabato 2 marzo.

Saranno tre gli appuntamenti attraverso i quali si svilupperà la quarta edizione del “Carnevale del Sele – Il Carnevale di donn’Annibale”, a partire da sabato 2 marzo. La manifestazione organizzata da tre anni in collaborazione da Comune di Eboli ed associazione Seleventum, con la partecipazione delle scuole di danza del territorio ed arricchita da momenti di animazione itinerante, ha ormai allargato i confini, attirando interesse su scala regionale. Il cartellone degli appuntamenti è stato presentato questa mattina dal primo cittadino, presenti i rappresentanti dei gruppi che partecipano con i carri e delle scuole di danza ed i consiglieri comunali Filomena Rosamilia, Cosimina Cennamo e Giuseppe La Brocca. «Il Carnevale del Sele, arrivato alla IV edizione, farà sfilare ben 6 carri, un obiettivo straordinario realizzato grazie all’impegno ed alla passione di singoli, associazioni e comitati di quartiere – commenta il sindaco, Massimo Cariello -. Puntiamo a diventare un evento per l’intero territorio, calamitando presenze ed attenzioni sulla città, come stiamo già registrando. Avremo sfilate e manifestazioni sia a Santa Cecilia, sia nel centro urbano, aggregando la città che ritrova sempre più la sua identità. Lo faremo anche attraverso la riproposizione della farsa di donn’Annibale, maschera che segna la tradizione carnevalesca ebolitana. Il tutto nella massima sicurezza, con l’impegno di Polizia Locale, Guardie Ambientali e Protezione Civile». Si parte sabato 2 marzo, con la presentazione dei carri a Santa Cecilia; il giorno dopo, domenica 3 marzo, appuntamento nel centro urbano, dove sfileranno carri e scuole di danza; gran finale martedì 5 marzo, a Santa Cecilia, con la sfilata dei carri, le esibizioni delle scuole di danza e la farsa di donn’Annibale. Questo l’elenco dei carri che sfileranno e dei gruppi che li hanno allestiti: #31# (Umberto Noschese) Oro di Napoli; Allegro Gruppo del Carnevale (Giuseppe Bianco) Guerriero Africano; Associazione The Mask (Pompeo Cafaro) Harry Potter; Associazione Cum Sele (Fabio d’Onofrio) Selfie Follie; Marina di Eboli (Tony Alfano) Aladino; Seleventum (pres. Paolo Di Lorenzo) Trenino Thomas. Nutrito anche l’elenco delle associazioni coinvolte: Cum Sele, The Mask, Banda Musicale – Città di Eboli, Briganti dell’Ermice; Comitato di quartiere Marina di Eboli, Comitato di quartiere Paterno, Comitato di quartiere Santa Cecilia, Gruppo #31#, Jevule Vico Vico, Murga Los Espantapajaros, Oasi Animazione, Radio Città Eboli, Spes Unica. Presenti le scuole di danza Centro Danza, Centro Danza 2, Gonosen, Labartè, New Eboli Dance Academy, New Latin Team,Obsession dance 2.0. Presenta Patrizia Ristallo, presentatrice ufficiale FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva