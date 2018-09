Baronissi, pulizia versanti collinari.

Operai al lavoro per la pulizia e manutenzione dei versanti collinari di Baronissi. Gli interventi, programmati con l’avvio della stagione autunnale, svolgono un’azione fondamentale di prevenzione contro il rischio idrogeologico.

Gli interventi sono necessari per consentire il migliore deflusso delle acque piovane verso i fiumi, in modo da impedire o limitare esondazioni e allagamenti.

“Stiamo eseguendo lavori – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – che si aggiungono all’avvenuta pulizia di tutte le gabbie, delle vasche e delle canalizzazioni dell’opera versante ovest a Caposaragnano. Interventi necessari per la sicurezza della città”. “Oltre a migliorare il decoro delle aree collinari – fa eco l’assessore alla protezione civile Anna Petta – i lavori rivestono un’importanza fondamentale in vista dei mesi autunnali e invernali. La prevenzione è l’arma migliore per difendere l’ambiente dai rischi idrogeologici, aumentando così il livello di sicurezza”.

In corso il taglio della vegetazione e la rimozione dei detriti, la manutenzione delle gabbie irrigue, la pulizia delle aree verdi, delle cunette di scolo delle acque bianche e delle vasche.