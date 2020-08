Palco d’Autore, la serata all’Arena del Mare.

Una serata speciale a Salerno, Arena del Mare giustamente denominata “Palco d’autore “, con tanti cantautori italiani , con testi e musiche orecchiabili e piacevoli.Finalmente poesia in musica e professionalità .

Rocco Scarano di Salerno, Roberta Guido di Giffoni Valle Piana e Cedro di Bari sono stati i vincitori della prima edizione di Palco d’Autore.

Premi speciali alla carriera sono stati consegnati dall’assessore alla cultura del Comune di Salerno Antonia Willburger a Gianni Mauro e Matteo Saggese, che a sorpresa hanno duettano insieme un brano ironico tra il musicale e il teatrale, da grandi professionisti del palco. Matteo Saggese pur vivendo a Londra da anni non può nascondere l’emozione di ricevere un premio nella sua città dove tutto ebbe inizio, ritenendo di essere stato un ragazzo fortunato, con l’umiltà che lo contraddistingue da sempre e che lo ha reso tra i migliori compositori internazionali.”

Sono felicissimo- ha dichiarato- di ricevere un premio nella mia città che ha ispirato la mia musica e non so se sia meritato, mi fa sentire gli anni trascorsi cosi velocemente”.

Il contest Nazionale ” Palco d’autore “, dedicato agli Autori, Cantautori ed Interpreti, ideato da Tino Coppola ed è organizzato dalla Bit & Sound Music con il Patrocinio del Comune di Salerno ha reso musica e parole protagoniste come quelle della cantautrice Alfina Scorza che con la sua band ha chiuso la serata .

Ospiti d’onore “I Segni Distintivi “, il duo di poliziotti/cantautori (Angelo Forni e Fabio Sgrò), con il loro brano “La Pagella”, dedicato al bambino migrante morto in mare e con “Costarica” a ritmo di applausi.

La voce potente del tenore salernitano Antonio Palumbo, accompagnato alla chitarra acustica di Massimiliano D’Alessandro, ha proposto una versione originalissima di “Terra Mia” di Pino Daniele in uno scroscio di applausi. Le voci e la musica dei 15 cantautori, autori e interpreti selezionati per la finale del contest da una giuria di qualità ha reso possibile , nonostante i limiti e le regole rispettate da tutti di questo particolare periodo, la realizzazione della prina edizione di Palco d’autore presentata da Claudio Gambaro di Radio Sanremo che ha dato a tutti appuntamento all’edizione del 2021, a Salerno per festeggiare la buona musica.

Gilda Ricci