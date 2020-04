Coronavirus, rinviata al 2021 l’Infiorata di Ogliara.

Bisognerà attendere il prossimo anno per ammirare le sfavillanti opere di arte effimera di “Ogliara in Fiore – L’Infiorata di Salerno”.

L’associazione “Il Campanile di Ogliara”, da oltre dieci anni organizzatrice della celebre manifestazione, ha deciso infatti di posticipare l’infiorata del Corpus Domini al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione del Covid-19.

«Anche quest’anno avremmo voluto inaugurare la stagione estiva con la nostra celebre Infiorata, ma la salute delle persone è al primo posto – afferma l’associazione, membro dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche “Infioritalia”. – Ecco perché, seppure a malincuore, abbiamo deciso di annullare l’edizione 2020».

L’appuntamento è spostato, dunque, al prossimo anno, e precisamente nei giorni sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 , in occasione della Solennità del Corpo e Sangue di Cristo.

«L’augurio, ovviamente, è che per quella data, anzi speriamo anche prima, l’emergenza sanitaria sia ormai alle spalle – continua l’associazione di maestri infioratori. – Il nostro evento include e non distanzia, unisce e non divide, per cui preferiamo fare un passo indietro oggi per ripartire più forti domani, insieme a tutto il Paese».