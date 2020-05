Riparte la toelettatura, Armando D’Ambrosio (Dog&Cat): “Attività fondamentale per la salute degli animali” .

“Sono molto felice che il presidente della Regione Vincenzo De Luca abbia accolto il nostro appello e quello di tanti toelettatori per la ripresa delle attività di cura e igiene, fondamentali per la salute degli animali e delle persone che vivono in prossimità dello stesso, come è stato giustamente evidenziato nel chiarimento n.45 del 4 maggio.”

Così Armando D’Ambrosio, amministratore di Dog&Cat, brand di riferimento con oltre 30 anni di esperienza nella toelettatura degli animali, con sede a Montecorvino Pugliano.

“La toelettatura aiuta a prevenire le malattie di cani e gatti dovute ad incuria del manto o alla diffusione di parassiti, soprattutto in questa stagione – continua D’Ambrosio – Per questo motivo è necessario rivolgersi a professionisti del settore, in grado di effettuare tutte le operazioni necessarie per mantenere in salute il manto dei nostri amici a 4 zampe. La ripresa di questa attività rappresenta una grande vittoria per tutti gli operatori del comparto, costretti a fermarsi a seguito delle disposizioni ministeriali. Ovviamente, a partire da oggi , tutto dovrà svolgersi nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza e previa prenotazione, così da evitare assembramenti presso gli esercizi commerciali.”