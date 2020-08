Dipark a Salerno: al via nuovo servizio di Baby Parking per bambini da 6 mesi a 6 anni d’età.

Una settimana di Open Day da lunedì 31 agosto per visitare i nuovi spazi e conoscere le educatrici che si prenderanno cura dei piccoli ospiti.

Tra i più grandi Family center d’Italia il Dipark a Salerno, da quasi 20 anni, accoglie i bimbi in un ambiente sicuro, gioioso, ricco di stimoli positivi che si sviluppa su 1300 mq di superificie, suddivisa su 2 piani con all’interno un Maxi Playground, area spettacoli e disco, cucina e da settembre anche pizzeria con forno a legna per la gioia di grandi e piccini!

Il Dipark è un punto di riferimento su Salerno e provincia per il divertimento dei bambini, vanta il Playground più grande del sud-Italia, e per l’organizzazione di feste di compleanno, battesimi, comunioni e spettacoli, oltre ad essere l’unico centro ludico didattico che dal 2002 accoglie scolaresche provenienti da tutta Italia, con laboratori e percorsi tematici dedicati ai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria che offrono ai piccoli utenti l’opportunità di agire e apprendere in prima persona, in un contesto ricco di stimoli.

La ludoteca del Dipark è organizzata per ospitare bambini da 1 a 11 anni in uno spazio protetto e separato per fasce d’età dove tutto è pensato per far incontrare nuovi amici e condividere momenti unici.

Ma non finisce qua!

L’esperienza e la passione della famiglia Discepolo, che segue in prima persona ciascuna attività, li ha spinti ad aprire le porte del Dipark di Salerno ad altre attività: servizio Baby-Parking (giornaliero e su abbonamento), Baby Sitting serale ( su prenotazione ) e Campus estivi/invernali. In particolare, il baby parking è lo spazio pensato per accogliere i bambini più piccoli, tra i 6 mesi e i 6 anni: aperto dalle 7:30 del mattino fino al pomeriggio, ciascun bambino potrà essere ospitato nella struttura, senza la presenza dei genitori, per un massimo di 4/5 ore giornaliere consecutive e seguito da educatori professionisti.

L’attività di Baby Parking del Dipark nasce per dare un supporto alle famiglie offrendo l’opportunità di lasciare i piccoli in un luogo sicuro e tranquillo, ricco di stimoli divertenti e accattivanti, dove possono interagire anche con i propri coetanei mentre svolgono svariate attività che mirano a sviluppare la loro fantasia e abilità.

Da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio su appuntamento, i responsabili e le educatrici del Dipark invitano genitori e bambini a visitare i nuovi spazi e a scoprire tutte le attività e le promozioni per il nuovo anno 2020/21. Sarà per i bambini un momento di festa e di gioco e per le loro famiglie un’occasione per conoscere questo nuovo servizio e le nuove iniziative che il Dipark ha pensato per tutta la Famiglia!!

Segui questo link ––> Dipark Baby Parking – per la presentazione dettagliata del servizio e le risposte ad alcune delle domande più frequenti sul Baby Parking del Dipark.

Se vuoi porre una domanda specifica, puoi contattare il responsabile della struttura o per richiedere ulteriori informazioni —> Contatti