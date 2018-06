Scopri come adottare un blocco delle mura di Paestum.

La campagna ADOTTA UN BLOCCO DELLE MURA è la grande opportunità per dichiarare il tuo amore per Paestum, contribuendo direttamente a difenderla dal suo ultimo e più temuto invasore: il Tempo.

Con soli 50 euro puoi adottare un blocco delle mura per un anno ed entrare a far parte dei donatori.

Adottando uno o più blocchi delle mura di Paestum avrai una serie di benefici da utilizzare per l’anno in corso:

> ingresso libero per te o per chi vuoi per ogni blocco aggiuntivo adottato

> newsletter dedicata per essere sempre aggiornati sulla manutenzione e lo stato delle mura

> per chi lo desidera, inserimento del nome e l’indicazione del blocco adottato sul sito web del Parco Archeologico di Paestum.

Inoltre, grazie all’iniziativa ministeriale Art Bonus, la donazione per il progetto Adotta un blocco delle mura di Paestum consente una detrazione fiscale pari al 65% della donazione stessa.

CONTATTI

per ulteriori informazioni chiedete al personale del Museo, oppure scrivete a:

pae.fundraising@beniculturali.it

pae.promozione@beniculturali.it