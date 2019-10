Bando di concorso – PREMIO BUSCAGLIONE

Gentili responsabili di redazione,

vi segnaliamo l’apertura del bando di concorso del PREMIO BUSCAGLIONE, con preghiera di pubblicazione.

Fino al 24 novembre iscrizioni aperte al concorso che in sole cinque edizioni ha premiato gli esordienti Lo Stato Sociale e lanciato gli Eugenio in Via Di Gioia.

Una direzione artistica e uno staff tutto al femminile per un festtival di qualità che nel panorama musicale indie italiano da dieci anni scopre talenti e li avvia al professionismo musicale supportandoli con tour e comunicazione.

Il Premio Buscaglione è il premio italiano dedicato ai giovani talenti musicali, che affonda le radici nella storia del cantautorato. Giunto alla sesta edizione, ha un solo obiettivo, che si rinnova anno dopo anno: trovare la Next Big Thing, la band del futuro.

Fino al 24 novembre sono aperte le iscrizioni online sul sito www.sottoilcielodifred.it. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di adesione e caricare due link Youtube di brani del proprio repertorio: un brano registrato e un’esibizione dal vivo. L’iscrizione è gratuita.

Il Premio Buscaglione si distingue per la qualità dei premi che ad ogni edizione vengono assegnati:

Primo premio: 3.000 euro + un tour in 10 festival partner dell’evento

Premio della Critica: 1.500 euro + un tour in 6 festival partner dell’evento

Premio Tempesta Dischi: un finalista sarà inserito nella compilation dell’etichetta

Premio Sold Out: apertura di una data di una band del roster Woodworm o Locusta

I festival partner: Albori Music Festival, Apolide, Artico Festival, Baciami, Balla coi cinghiali, Fans Out Festival, Filagosto, Memorabilia, Mind Festival, Mira on air, Morborock, MusicaW Festival, Rockunmonte, Sound Vito, Tanaro Libera Tutti, Woodoo Fest.

La prima edizione del Premio Buscaglione si è svolta nel 2010 e in sole cinque edizioni è passato da 150 iscritti a 600 nel 2018, consolidandosi nel panorama nazionale tra gli appuntamenti dedicati alla musica d’autore. Nell’edizione 2018 si sono registrati un totale di 25mila voti per 30mila ascolti su oltre 400 band partecipanti.

Grazie per la disponibilità,

Info e iscrizioni

www.sottoilcielodifred.it

info@sottoilcielodifred.it