X-Bio al Salone del Mobile di Milano con Elisabetta Gregoraci.

Il nuovo volto X-BIO by Buoninfante, Elisabetta Gregoraci, in occasione della settimana del Salone del Mobile 2022, sarà presente presso lo store CasaTua Relax in Viale Italia 17 a Corsico, in provincia di Milano, mercoledì 8 giugno dalle ore 18.30.

Evento unico ed esclusivo per incontrare i fan e non solo, sarà un’occasione speciale per scoprire insieme i materassi della linea X-BIO e tutte le novità del brand Buoninfante che trovano terreno fertile durante la fiera dell’arredamento tra le più importanti a livello internazionale.

Vi aspettiamo per incontrare la madrina X-BIO Elisabetta Gregoraci, che sarà felice di autografare per voi le nostre cartoline e con la quale sarà possibile anche scattare una fotografia.

L’accesso è libero, con riserva da parte del personale di monitorare il flusso di accesso all’interno dello store nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme vigenti anti Covid-19.