Webinar per comprendere gli strumenti di analisi dei dati di navigazione mercoledì 4 a cura di Poste Italiane

Anche a Salerno e provincia tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 4 ottobre, durante la sessione dal titolo “L’importanza del monitoraggio nelle attività web” il relatore Riccardo Giordani, responsabile Web Analytics e Reporting in Comunicazione, illustrerà in che modo una corretta analisi dei dati consente di comprendere meglio gli interessi del proprio pubblico di riferimento, clienti attuali o potenziali, capire cosa cercano, quali pagine o elementi del sito riscontrano maggior interesse, su quali aree di miglioramento occorre concentrarsi sia in termini di offerta che di experience dell’utente. Questo porta a identificare nuove opportunità di mercato e aree di crescita, affinando strategie commerciali e comunicative.

Il monitoraggio dei dati web, infatti, non è solo uno strumento diagnostico, ma anche un acceleratore di business: valutare la performance delle campagne, capire se il traffico proviene da motori di ricerca, social o referral, personalizzare l’esperienza utente consentono di aumentare engagement e fidelizzazione dei clienti.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 15:00, sarà possibile partecipare accedendo direttamente dal link presente all’interno della sezione web https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.