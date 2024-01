Voci del Mediterraneo, Angel Luís Galzerano al Liceo Tasso venerdì 26

Il 26 gennaio, alle ore 16:30, presso l’aula magna del liceo Torquato Tasso di Salerno, si terrà il quinto incontro della terza edizione della rassegna culturale Voci del Mediterraneo. Saranno presenti la dirigente scolastica Ida Lenza per i saluti istituzionali e la professoressa Ester Cafarelli per coordinare il dibattito con gli studenti. L’ospite protagonista di questo incontro sarà Angel Luís Galzerano, cantautore e compositore uruguaiano ma bresciano d’adozione. Il giornalista e organizzatore della rassegna Antonio Corbisiero dialogherà con l’autore sul romanzo Naufraghi, pubblicato nel 2019 (edito Gilgamesh Edizione).

Il cantautore Angel Luís Galzerano ha composto e compone colonne sonore per opere teatrali e documentari RAI. Ha pubblicato diverse raccolte musicali e opera nell’ambito scolastico in qualità di insegnante di chitarra realizzando diversi progetti interculturali e concerti didattici. Naufraghi è la storia di personaggi empatici e fuori dagli schemi in collisione con una società indifferente. Ogni racconto è dotato di un Qr code che permetterà al lettore di naufragare tra musica e narrazione, perché «naufraga l’umanità intera, a bordo del proprio destino».

Si ringrazia l’ospitalità del Liceo Torquato Tasso, la libreria San Paolo di Salerno come libreria ufficiale della rassegna, il Comune di Salerno per il patrocinio morale, l’azienda artigiana per l’arredamento Hebanon-Fratelli Basile per il sostegno. L’Associazione ArteA vi invita all’incontro con l’autore Angel Luís Galzerano il giorno 26 gennaio alle ore 16:30 presso l’aula magna del Liceo Torquato Tasso di Salerno (Piazza S Francesco d’Assisi, 1) per seguire quest’edizione di Voci del Mediterraneo.

Ufficio stampa Associazione ARTEA

Contatti:

Cell. 3498711145

Sito Internet: www. associazione-artea.com

E-mail: info.artea@libero.it