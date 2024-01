Uscita di emergenza di Santanelli, domenica 4 al Teatro Genovesi

Domenica 4 febbraio 2024, alle ore 19, l’ArTeatro e Teatro 99Posti di Mercogliano (AV) presentano “Uscita d’emergenza”, la prima commedia di Manlio Santanelli. In scena Paolo Capozzo e Alfonso Grassi. Regia di Gianni Di Nardo. Luci di Luca Aquino.

In questo lavoro del ’78, di grande attualità, il passato apparentemente oscuro che si svela nel suo progressivo evolvere, è il tempo in cui si svolge l’azione; una gabbia il luogo. La Precarietà come ragione di vita è lo spazio. Questo lavoro racchiude in sé tutti i temi cari all’autore: la solitudine, l’incomunicabilità tra gli individui, la precarietà dell’esistenza umana.

Attingendo alla pagina di Santanelli, a proposito di questo spettacolo, lo stesso autore scrive: “Messi a dura prova da un’esistenza che ha lasciato loro soltanto l’amaro sapore della memoria, essi non sono in grado di esprimere altra volontà se non quella di spostarsi su e giù per l’unica stanza che costituisce il loro covo, in una smania di emigrare che però non li porta mai oltre la soglia di casa. Minacce, sospetti reciproci, equivoci e travestimenti costituiscono ormai il loro tragico e ad un tempo clownesco sistema di affrontare il vuoto quotidiano”.

Il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2024, diretto da Enzo Tota, è ideato ed organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, guidato dalla dirigente Lea Celano, e con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

GLI ALTRI SPETTACOLI IN CONCORSO. Domenica 18 febbraio sul palco di via Sichelgaita ci saranno gli attori della ELLEMMETI-Libera Manifattura Teatrale di Napoli con lo spettacolo surreale e coinvolgente, “La signorina Papillon” di Stefano Benni, per la regia di Orazio Picella. Domenica 3 marzo ancora un lavoro che attinge alle pagine del drammaturgo italiano, Manlio Santanelli, “Il baciamano” interpretato dagli attori della compagnia G.A.D. Città di Pistoia. Qui gli elementi del teatro dell’assurdo convivono con la follia e l’assurdità delle situazioni narrate, superate da un’ironia tutta napoletana.

Scene di vita quotidiana tra abitudine e crudeltà sono al centro de “Il malinteso” di Albert Camus (traduzione di Vito Pandolfi) che domenica 10 marzo vede concorrere al 15esima Festival XS la Compagnia AL CASTELLO di Foligno (PG). Domenica 17 marzo si cambia registro con “Penelope: L’eredità delle donne” di Marco Balma proposto dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP). Domenica 7 aprile La Corte dei Folli di Fossano (CN) è in concorso con “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone. “Oltre la striscia” è una guerra nella guerra. I due personaggi diventano man mano sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate.

Gran finale domenica 21 aprile 2024 con la serata di premiazioni e lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi.

Costo singolo spettacolo 12 euro. Per info e prenotazioni: 338 2041379.