Tropp Fun Radio, la radio fatta dai giovani per i giovani

Si svolgerà nei Giardini di Villa Lanzara a Sarno il 14 ottobre a partire dalle 19.00 l’Aperitivo musicale di Tropp Fun Radio, la radio interscolastica nata dal progetto dell’Associazione senza fini di lucro Tropp Fun APS (Associazione di Promozione Sociale) fondata nel 2023.

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Sarno; il progetto ha come obiettivo la socialità e l’aggregazione giovanile grazie alla passione per la radio che non solo è per i giovani ma è “fatta” da giovani. Infatti tutti i conduttori, aspiranti giornalisti, tecnici, animatori, sono allievi dei corsi tenuti da Lucio Belmonte che oltre ad essere un famoso conduttore e deejay, riveste il ruolo di responsabile dei docenti, della parte tecnica e della programmazione.

I corsi sono completamente gratuiti; al termine degli stessi i giovani partecipanti ricevono un attestato rilasciato da Mindform, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania ed hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite, preparandosi anche ad un eventuale futuro di comunicatori.

La sede della radio è in Via Silvio Ruocco a Sarno ed è dotata di un’aula multimediale che permette anche ai ragazzi di altre città e regioni di frequentare da remoto. Possono partecipare studenti che intendono iscriversi singolarmente o attraverso le scuole che possono fare richiesta di partecipazione.

Durante la serata del 14 ottobre si svolgerà la consegna degli attestati ai giovani che hanno frequentato il secondo corso di comunicazione radiofonica e si apriranno anche le iscrizioni ai nuovi corsi. L’animazione sarà a cura dei deejays di Tropp Fun Radio. L’evento si svolgerà in sinergia con numerose associazioni senza scopo di lucro che offrono corsi gratuiti di teatro, musica, sport e discipline aggregative ai giovani; le stesse saranno premiate con un attestato di merito per l’impegno profuso sul territorio.

Il fine ultimo della collaborazione è anche l’individuazione di uno spazio comune che possa diventare un hub dove trasmettere i programmi di Tropp Fun Radio e dove svolgere tutti i corsi destinati ai giovani. La serata sarà anche l’occasione per intitolare la sala multimediale della radio alla memoria dell’Avvocato Sergio Celentano, fondatore di Radio Antenna Sarno, figura di grande ispirazione per i ragazzi che vorranno seguire il suo esempio. Inoltre, sarà annunciata la creazione di un Osservatorio della Radio Italiana composto esclusivamente da giovani, da sempre i maggiori fruitori di musica.

Attualmente Tropp Fun Radio può essere seguita su:

sito web www.troppfunradio.it,

Facebook: https://www.facebook.com/troppfunradioofficial?locale=it_IT

Instagram: https://www.instagram.com/troppfunradio/

DAB 10 C con frequenza 213,360 MHz