Torna il Festival della Dieta Mediterranea di Pioppi, si parte sabato 28

“Soil&Soul – Suolo&Anima”, è questo il tema scelto quest’anno dal Festival della Dieta Mediterranea, organizzato da Legambiente e dal Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi giunto, quest’anno, alla sua nona edizione.

L’evento si svolgerà dal 27 luglio all’8 settembre 2024 come di consueto a Pioppi, frazione del Comune di Pollica, con il proprio cuore pulsante presso il bellissimo Palazzo Vinciprova, sede del Museo Vivente della Dieta Mediterranea e del Museo Vivo del Mare e sarà un condensato di arte, musica e cultura.

Non mancheranno, infatti, la rassegna di musica classica all’alba in spiaggia, che negli anni è diventata un cult delle estati cilentane, mostre d’arte e presentazioni di libri che avranno tutte un denominatore comune legato alla sostenibilità ambientale, alla cultura e al sapere mediterraneo. L’evento si articolerà in più date e si svolgerà da fine luglio a inizio settembre, proprio per consentire ai tanti turisti che durante i mesi estivi verranno a tuffarsi nelle acque del mare più bello d’Italia 2024, di poter trascorrere serate piacevoli all’insegna della tante sfaccettature del Patrimonio immateriale Unesco Dieta mediterranea.

Nell’ottica di quello stile di vita tipico dei popoli mediterranei, dove l’“otium” non è un semplice “dolce far niente”, ma rappresenta la forma più alta di riposo e di riflessione, tanto cara agli antichi romani, da Catone a Cicerone, e che veniva visto come un lasso di tempo che consentisse di recuperare le energie psico-fisiche, pur dedicandosi ad attività che potessero ritemprare cuore e anima.

“Sarà un festival dedicato quest’anno al Suolo e alle sue interazioni con l’uomo, che come ogni anno attraverso la cultura farà riflettere su temi importanti – afferma Valerio Calabrese, Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi – Un programma come sempre molto ricco, con attività scientifiche musicali e che metteranno al centro il concetto di dieta mediterranea e di salvaguardia del suolo”.

Il Festival dedicherà come sempre una forte attenzione ai temi ambientali e vedrà la presenza di personaggi di assoluto rilievo nazionale nel campo della cultura, del food, della ricerca e della sostenibilità, come Gabriel Zuchtriegel, Stefania De Pascale, Ruggero Cappuccio, Luciano Pignataro, Paolo Pileri, Alex Giordano, Valeria Saggese, Paolo Apolito, Michele Sellitto, Marco Zurzolo, Maurizio Mastrini e tanti altri.

Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli con spettacoli teatrali, nonché la tradizionale rassegna sui vini biologici e biodinamici campani, col Premio Vigna Bio, realizzato con la collaborazione della Regione Campania, della Scuola Europea Sommelier e del blog LucianoPignataroWineBlog, che sancirà i migliori vini sostenibili della Campania.

L’evento di apertura è fissato per sabato 27 luglio, con lo spettacolo Pompei Gospel del Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che attraverso la musica e le parole racconterà l’avvento del Cristianesimo nel mondo antico.

In prima serata la presentazione del Festival alla presenza del Sindaco di Pollica Stefano Pisani, del presidente del Parco Nazionale del Cilento Giuseppe Coccorullo, della presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato e dei rappresentanti dei partner dell’evento.

https://www.ecomuseodietamediterranea.it/

Web Programma Festival Dieta Mediterranea 2024