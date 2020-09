Trasparenza e sicurezza: la sfida per i fornitori di gioco d’azzardo online.

La correttezza del gioco è discutibile e rimane la principale preoccupazione dei giocatori quando si tratta di scegliere un sito di gioco online.

Secondo il recente rapporto di marketing della società di ricerca Amiko, entro il 2021, le dimensioni del mercato del gioco d’azzardo e delle lotterie online raggiungeranno i 65 miliardi di euro (circa 80 miliardi di dollari). In totale, il settore delle lotterie ha una quota del 29% dei proventi del gioco d’azzardo globale e deve affrontare le sfide legate alla crescita dell’economia digitale.

La grande sfida è quindi quella di rassicurare i giocatori d’azzardo e rispondere alle loro numerose domande:

Il vincitore del jackpot è reale? L’esito del gioco è davvero casuale? Il denaro è davvero accumulato in un unico jackpot? I professionisti del settore ritengono che il protocollo Blockchain decentralizzato possa fornire risposte a queste domande.

Blockchain arriva ai casinò online

Violazioni della sicurezza, hacking dei dati, furto di informazioni personali e di dati bancari, ma anche casinò fraudolenti sono alla base della disastrosa reputazione del gioco d’azzardo sul web. I giocatori devono essere estremamente attenti quando condividono informazioni sensibili e scelgono una piattaforma di casinò online. I comparatori dei casinò online, come casino-aams , forniscono informazioni dedicate per aiutare i dilettanti e gli esperti a fare la loro scelta.

Per le case da gioco online, la protezione dei dati non è quindi solo un obbligo, ma anche una misura necessaria per fidelizzare i clienti e vincere più affari.

Sempre più fornitori di giochi d’azzardo online si stanno rivolgendo a sistemi a catena di blocco. La tecnologia contribuirebbe anche a rassicurare gli scommettitori sulla sicurezza e la veridicità dei risultati. Un modo ideale per i casinò e i fornitori di giochi per differenziarsi dalla concorrenza.

Bloccare la tecnologia a catena nel mercato del gioco d’azzardo online?

Il progetto Fire Lotto è uno dei tanti esempi dell’uso della tecnologia a catena di blocchi nel settore del gioco d’azzardo online. Fondata da imprenditori russi a Cipro, Fire Lotto è una piattaforma di lotteria online basata su contratti intelligenti Ethereum. Nonostante la sua comparsa relativamente recente nel mercato del gioco d’azzardo online, Fire Lotto ha già lanciato quattro giochi della lotteria sul suo sito web. La piattaforma sottolinea la sua sicurezza e infallibilità.

Casinò affidabile: alcuni indizi positivi

Ecogra

Le piattaforme certificate ECOGRA operano in modo onesto e quindi godono della fiducia dei clienti.

Questo organismo di regolamentazione è stato creato nel 2003 ed è una joint venture tra Microgaming (un software da casinò all’avanguardia) ed ECOGRA. ECOGRA ha revisionato e revisionato i casinò e i sistemi di gioco online nell’industria degli iGames per oltre dieci anni.

Questa organizzazione no-profit si rivolge alle esigenze dei giocatori d’azzardo online e si concentra sulla protezione dei loro diritti e delle loro informazioni. La maggior parte dei casinò online e delle piattaforme di scommesse che si incontrano utilizzano software RNG o generatori di numeri casuali.

Questi programmi generano lunghe sequenze alfanumeriche completamente casuali che non hanno uno schema fisso. Il risultato del gioco è determinato ma in modo casuale e non può essere influenzato da fattori esterni.

TST (Test tecnico di sistema)

Piattaforme come Empire e Bet365 sono certificate TST e sono quindi sicure per i giocatori.

I laboratori di prova dei sistemi tecnici o TST sono stati istituiti nel 1993 per testare il funzionamento di una slot machine o di una roulette online. Il sistema stabilisce nuovi e migliori standard di qualità, credibilità e prestazioni per le piattaforme di casinò da seguire. Dal 2010, l’azienda fa parte di Gaming Laboratories, che ha stabilito nuovi standard di qualità e conformità nel settore del gioco online.

TST è uno dei laboratori di test di gioco più popolari, le cui piattaforme di gioco stanno cercando di ottenere un marchio di qualità.

RNG

Lotteria con tecnologia Blockchain: I numeri vincenti sono scelti da RNG (Random Number Generator) sulla base della tecnologia Blockchain di Bitcoin, quindi sono impossibili da falsificare. I parametri e gli algoritmi della lotteria utilizzati da Fire Lotto sono inoltre pubblicati in open-source (codice aperto Git Hub), sono accessibili e totalmente trasparenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dice l’azienda.

Giocatore: Proteggiti dai rischi

I casinò hanno messo in atto modi per aumentare la loro sicurezza e guadagnare la fiducia dei visitatori, tuttavia, come giocatore, è anche necessario prevenire i rischi prendendo alcune precauzioni prima di giocare:

Proteggetevi al momento della registrazione

Ogni nuovo utente è preoccupato di condividere online i propri dati bancari e altre informazioni personali, e giustamente.

La criminalità informatica è una minaccia reale e potente che i giocatori online devono affrontare. C’è sempre qualcuno che vuole entrare nel tuo conto e rubare tutti i tuoi soldi. Ma non abbiate paura, ci sono alcune semplici ma efficaci misure che potete adottare per proteggere il vostro conto contro l’hacking.

Utilizzare una password corretta e modificarla di tanto in tanto.

Scegliere il processo di verifica in due fasi

Aggiunta di problemi di sicurezza

Attenzione allo spam e alle “e-mail di phishing”.

Controlla sempre il tuo estratto conto bancario

Anche se ci sono laboratori di prova, autorità e regolamenti per proteggere i vostri diritti, è vostra responsabilità come giocatore scegliere solo piattaforme certificate e autentiche. Verificate sempre l’esistenza di una licenza, e siate consapevoli delle norme sul gioco d’azzardo nel vostro stato.

Se giocate in un casinò online, assicuratevi che la connessione sia sempre sicura (https:// nell’URL). Controllate il tipo di software utilizzato – è più sicuro andare con le marche più conosciute.

I casinò online autorizzati da alcune delle aziende più rinomate, come Microgaming, NetEnt e Playtech, sono più sicuri di altri. Le macchine da casinò devono essere dotate di software RNG.

Le piattaforme RNG, sebbene credibili, non sono molto rigorose per quanto riguarda la verifica della licenza del casinò. È meglio evitare questi casinò “rossi”.

Sistemi di pagamento :