Le regole del Blackjack per vincere online

Il Blackjack è uno dei giochi più amati dei casinò ma da qualche tempo può essere anche giocato online, soddisfacendo un pubblico di utenti che non può o non vuole raggiungere le sale da gioco. Si tratta di un gioco che all’apparenza sembra molto semplice ma in realtà ha delle regole ben precise da seguire, per avere speranza di vittoria: non sono complesse ma devono essere tenute bene a mente per provare a vincere il banco. Quali sono, quindi, queste regole? Ecco tutto quello che c’è da sapere per guadagnare con il Blackjack.

Le principali regole del Blackjack

Chi decide di giocare a Blackjack sulle piattaforme online, come Starvegas , deve assolutamente conoscere almeno le regole di base per iniziare. Il gioco, conosciuto anche con il nome di 21, ha come scopo principale quello di raggiungere tale punteggio e, allo stesso tempo, realizzarne uno più alto del banco. Al gioco possono prendere parte più partecipanti ma ognuno di essi si batte contro il banco, quindi il punteggio che raggiungono gli altri non influisce in modo impattante sul gioco del singolo. La carta più fortunata è l’asso che vale 1 oppure 10, mentre tutte le figure valgono 10 e le altre hanno un valore corrispondente al numero della carta stessa. Si vince con il 21 o con il punto più alto del banco, con 22 o numeri superiori si “sballa”. È importante seguire il gioco di tutti per capire quante carte siano già uscite e calcolare le probabilità di scoprire quella giusta.

Cosa non si deve mai fare con il Blackjack online

Se le regole del Blackjack online sono tutto sommato abbastanza semplici, va anche detto che ci sono alcune cose che bisogna ricordare di non fare mai per non allontanare l’opportunità di vincere e “sbancare” il banco. Una di queste regole suggerisce di non sottoscrivere mai un’assicurazione quando si gioca contro il banco. In che cosa consiste? È una specie di puntata extra che si può fare quando il banco ha come carta scoperta un asso, presumendo quindi che con ogni probabilità quella coperta potrebbe essere una figura. In questo caso si può attivare questa assicurazione che viene pagata 2 a 1, permettendo quindi al giocatore di recuperare almeno parte della scommessa. In realtà si tratta di una scommessa a perdere che, anche nel caso migliore, fa recuperare meno di quanto si sta investendo, quindi non ha senso. Può essere eventualmente consigliata solo nel caso in cui anche il giocatore ha un potenziale Blackjack.