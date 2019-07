Teatro del Giullare, campagna abbonamenti stagione 2019-2020.

STAGIONE 2019-2020

Direzione Artistica di Virna Prescenzo OTTOBRE:

5/6-12/13-19/20 Compagnia del Giullare AMADEUS di Peter Shaffer, regia di Andrea Carraro

Ven 25 (fuori abbonamento) Il Baraccone dell’Amore 3 VAGABONDI SU E GIÙ PER IL CUORE concerto recital con Claudio Lardo (voce recitante), Annamaria Conte (flauto traverso) e Francesco Langone (chitarra classica)

26/27 Teatri Associati Napoli USCITI PAZZI di Antonio Scavone, regia di Niko Mucci NOVEMBRE:

2/3-9/10-16/17 Compagnia del Giullare TRE VOLTE PER AMORE di Maurizio de Giovanni, regia di Brunella Caputo

23/24 Teatro della Cooperativa LA SCUOLA NON SERVE A NULLA di e con Antonello Taurino, scritto con Carlo Turati

30/1 dicembre (fuori abbonamento) Carmen Di Marzo in 14 WO(MAN), scritto e diretto da Paolo Vanacore, musiche di Alessandro Panatteri DICEMBRE:

7/8 (fuori abbonamento) Teatri Sospesi SPETTACOLO DI DANZA: ORLANDO idea e coreografie di Serena Bergamasco, regia di Serena Bergamasco e Carlo Roselli, musiche originali di Hartmann

21/22 (fuori abbonamento) Spaccapaese SPETTACOLO CON TOMBOLA SCOSTUMATA di e con Gerardo Amarante GENNAIO:

4/5-11/12-18/19 Compagnia del Giullare QUARTET di Ronald Harwood, regia di Uto Zhali

Ven 24 (fuori abbonamento) Binario Sud DESTINAZIONE… NAPOLI con Cristina Mazzaccaro (voce), Nicola Natella (chitarre) e Daniele Apicella (percussioni)

25/26 Teatro dei Limoni VINCENT – vita, morte e colori di una follia di e con Leonardo Losavio, regia di Roberto Galano FEBBRAIO:

1/2-8/9-15/16 Compagnia del Giullare IL RAGAZZO DELL’ULTIMO BANCO di Juan Mayorga, regia di Andrea Bloise

22/23 Il Croco AMORE PERDUTO (tratto da “La cena dei cretini” di Francis Veber) riadattato e diretto da Domenico Pinelli e Ciro Pauciullo

29/1 marzo Teatricomio ProdArt ANGELUS DOMINI di Francesco Maria Siani, regia di Antonello Ronga MARZO:

7/8-14/15-21/22 Compagnia del Giullare SI CHIUDE DA SÉ, regia di Vanni Avallone

28/29 LAB DONNE IN…CANTO di e con Antonella Morea, accompagnata al pianoforte dal Maestro Vittorio Cataldi APRILE:

4/5 Temprart TESTIMONE D’ACCUSA di Agatha Christie, regia di Clara Santacroce

18/19 (fuori abbonamento) Palco11zero8 DORIAN GRAY- il segreto dell’eterna bellezza di Oscar Wilde, regia di Roberto Giordano Orario spettacoli : Venerdì e Sabato ore 21.00 – Domenica ore 18.30

da 1 ora prima Aperitivo pre-spettacolo

Abbonamento a 12 spettacoli : €120 | Biglietto: €12 (comrpeso Aperitivo pre-spettacolo)

Info e Prenotazioni : www.piccoloteatrodelgiullare.eu | 334.7686331

info@piccoloteatrodelgiullare.eu