Seminario di doppiaggio con Tiziana Avarista al Teatro del Giullare.

In questo corso la voce, strumento principale per un doppiatore, viene educata ad esprimersi in tutte le sue potenzialità espressive. Le lezioni di doppiaggio sono pratiche e già dalla prima lezione si cominceranno a doppiare prodotti televisivi e cinematografici come film drammatici, commedie, sit-com, cartoni animati e documentari.

Tiziana Avarista è un’affermata doppiatrice e docente di doppiaggio famosa per aver prestato la voce a Marisa Tomei, Julia Ormond, Maggie Gyllenhaal, Salma Hayek, Amanda Peet, Lucy Liu, Sally Hawkins, etc..

Vincitrice nel 2007 del 3° Premio “Ferruccio Amendola” al Gran Galà del Doppiaggio – Romics e nel 2009 Premio miglior attrice al Festival “Voci nell’Ombra”.

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu