Il Laureato, sabato 4 e domenica 5 al Teatro La Ribalta.

Questo weekend ritorna la penna e la regia di Valentina Mustaro. L’artista salernitana porterà in scena la commedia inedita “Il Laureato”, divisa in due atti scorrevoli e divertenti, vincitrice del premio Fitautore.

La protagonista, Elisa, si troverà di fronte a capovolgimenti che la renderanno priva di certezze e soprattutto la metteranno di fronte ad una scelta: piegarsi all’ipocrisia e al compromesso oppure far valere la verità? In fin dei conti è una domanda a cui ognuno di noi è sottoposto quotidianamente. La commedia affronta, con comicità ed ironia, temi attuali e di non facile soluzione: il timore dei giovani di affacciarsi al mondo del lavoro, la vittoria del mecenatismo a dispetto della meritocrazia, l’amicizia e l’amore spesso legati alla menzogna, la sincerità derisa e denigrata; temi che restano aperti, lanciando al pubblico interessanti spunti di riflessione.

Non mancheranno le figure macchiettistiche che rappresentato prototipi della vita reale: Alfredo, l’eterno Peter Pan, Silvia, l’appassionata per l’orientale, la Sig.ra Viola, madre possessiva e gelosa. Un insieme di personaggi e sfaccettature della società in cui è possibile rispecchiarsi o riconoscere la nostra contemporaneità del resto “il teatro è l’arte del confronto, con noi stessi e con gli altri”.

Uno spettacolo che sabato alle 21.00 e domenica alle 19.00 vi terrà incollati sulle poltroncine del Teatro La Ribalta di Salerno.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)