Festa dei Teatri per la Socialità, da giovedì 6 a Palazzo Fruscione.

Dal 6 all’8 giugno si terrà a Salerno, negli spazi di Palazzo Fruscione sito in via Adelberga, 19, la prima Festa dei Teatri per la Socialità.

L’evento, realizzato in collaborazione tra la Fondazione Campania Festival e il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL di Salerno, è patrocinato dal Comune di Salerno e dalla Regione Campania.

L’iniziativa è frutto della sperimentazione svolta dall’Associazione Culturale Teatri di Popolo nell’ambito delle Unità Operative di Salute Mentale (UOSM) e tesa alla riabilitazione e alla formazione al lavoro degli utenti di tali strutture.

Il tema fondante della Festa è quello della socialità, la naturale pulsione dell’uomo alla convivenza, capace di generare solidità per la comunità attraverso la pratica dell’accoglienza nella sua accezione più ampia ovvero nei confronti delle fragilità, delle diverse umanità e della diversità in generale.

Nell’arco della rassegna tre nuove compagnie teatrali nate dalla sperimentazione (con protagonisti gli utenti delle UOSM), una compagnia di ragazzi facente capo alla Scuola del Mediterraneo, quattro compagnie guida e in ultima quella di Teatri di Popolo reinterpreteranno alcune parabole tratte dal Vangelo il cui presupposto e centro programmatico viene rappresentato attraverso l’immagine del “folle amore”.

Durante le giornate sarà visitabile la mostra fotografica “I laboratori dei sorrisi”, realizzata da Majla Fornaro, frutto del reportage fotografico dell’intero percorso di costruzione del progetto.