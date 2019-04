Eduardo sconosciuto, stage teatrale da mercoledì 17 a Sant’Apollonia.

Eduardo sconosciuto è un incontro gioioso con un grande autore del novecento, un modo per conoscere il suo teatro, in particolare le opere meno conosciute o sconosciute al grande pubblico. Un approfondimento, uno studio sulla figura, la drammaturgia e l’opera poetica di Eduardo De Filippo.

Lo stage è diretto da Enzo Attanasio, attore e regista napoletano, ed è rivolto a tutti, senza alcun limite d’età. Si terrà a Salerno presso la chiesa di Sant’Apollonia, realizzato dalla ass. culturale il teatro del Sorriso con la collaborazione della ass. culturale bottega di San Lazzaro e con il patrocinio del Comune di Salerno, grazie alla sensibilità di Mariarita Giordano, assessora alle politiche giovanili e all’innovazione.

7 incontri da MERCOLEDÌ 17 APRILE (OPEN DAY aperto a tutti) allo spettacolo in 2 repliche sabato 25 e domenica 26 maggio.

Lo stage è incentrato sulla interpretazione e la messinscena di un’opera sconosciuta al grande pubblico, il poemetto “Baccalà”, allestita con la collaborazione creativa di tutti i partecipanti allo stage.

Lo spettacolo concepito e messo in scena nel 2012 da Attanasio, autorizzato da Luca De Filippo, è il risultato del lungo e appassionato lavoro di studio sulla drammaturgia e la poetica di Eduardo, tutto riversato in questo atto unico assolutamente inedito. Al primo incontro (open day) Attanasio presenterà lo spettacolo in forma di monologo. e tutti i partecipanti assisteranno e parteciperanno a questo, entrando da subito in un mondo teatrale, coinvolti emotivamente fin dal primo incontro.

L’allestimento è arricchito dalle musiche originali di Marco Zurzolo, l’ideazione scenica di Tonino Di Ronza, i costumi di Annalisa Ciaramella, la regia dello stesso Attanasio, ma soprattutto dalle interpretazioni di tutti gli stagisti, “spettatori attivi”, moderno coro greco. Vivranno e ci faranno vivere la storia di Baccalà. Lo faranno in versi, prosa, musica, balli e lazzi, come in un concerto per voci e movimenti scenici, un racconto napoletano e universale, poetico e tragicomico. Ad ogni stage con un nuovo gruppo di partecipanti, ci si arricchisce delle loro emozioni e di tutto quello che sanno donare e ricevere nel lavoro fatto insieme.

La partecipazione allo stage è GRATUITA . Verrà chiesto solo un impegno nella vendita dei biglietti dello spettacolo. L’incasso coprirà le spese sostenute per la realizzazione dello stage.

Lo stage è già stato realizzato in scuole di teatro, laboratori di recitazione, accademie di danza e canto: Casoria, Cava de Tirreni, Napoli (Ponticelli), Ottaviano, Pomigliano d’Arco, Portici, S. Giorgio a Cremano.