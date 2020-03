Coronavirus, rinviato Si chiude da sé al Teatro del Giullare.

Il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in ottemperanza al nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del COVID-19, comunica che lo spettacolo “Si chiude da sé”, in programma questo fine settimana, è sospeso. Seguiranno aggiornamenti e comunicazioni sulle nuove date.

