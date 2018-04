Be Normal venerdì 13 al Teatro Centro Sociale per Mutaverso Teatro.

All’Auditorium del Centro Sociale (Via R. Cantarella 22 – quartiere Pastena – Salerno), la stagione Mutaverso Teatro continua a proporre novità per la regione Campania. In scena lo spettacolo – in data unica venerdì 13 aprile alle ore 21 – “Be Normal!”, della compagnia Sotterraneo, drammaturgia di Daniele Villa, con Sara Bonaventura e Claudio Cirri; concept e regia Sotterraneo.

Una tematica attualissima che le note di regia spiegano così: “Cosa fai per vivere? Ho visto le migliori menti della mia generazione domandarsi se ti pagano, quanto, quante ore al giorno lo fai, per quanto ancora pensi di farlo, lo fai perché senti di doverlo fare o lo devi fare per soldi? Ho visto le migliori menti della mia generazione perdersi e lasciar perdere. Ho visto le migliori menti e anche le peggiori guardare dritto negli occhi il proprio daimon e sparargli, tanto che me ne faccio. Se dovessimo fare uno spettacolo teatrale parlerebbe di questo, ci sarebbero due attori più o meno trentenni, un maschio e una femmina, sarebbero italiani, persone comuni, e dovrebbero farsi un gran culo sulla scena, provare in ogni modo a fare non si sa bene cosa, il pubblico dovrebbe provare pietà per loro, poi per se stesso, poi tutto andrebbe sempre peggio, sarebbe un disastro, e forse potremmo farla finita per sempre con la domanda “Certo, teatro – ma di lavoro?”. Sotterraneo, che fa parte del progetto Fies Factory, è un collettivo di ricerca teatrale fondato a Firenze nel 2004 da Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, ai quali si unisce in seguito Daniele Villa.

Venerdì 13 aprile 2018

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE

(via R. Cantarella 22, Salerno – quartiere Pastena)

Inizio spettacoli ore 21.00

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 9 euro*

Carnet completo 8 spettacoli: 70 euro

Possibilità di acquisto tramite carta del docente

Info e prenotazioni: info@erreteatro.it | 329 4022021 | 348 0741007 | pagina facebook erreteatro.

* La riduzione è riservata agli spettatori under 25 e over 65; studenti universitari (previa esibizione carta studenti); tesserati Arci, Informagiovani Salerno, Rete dei giovani per Salerno (previa esibizione tessera); gruppi di minimo 5 persone (previa prenotazione); operatori e allievi dei laboratori teatrali di Salerno e provincia; possessori di abbonamento al Cineforum Fatima (previa esibizione abbonamento).