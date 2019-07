Al via “Fuitevenne”, Workshop Teatrale a cura di Antonio Grimaldi a Nocera Inferiore.

Al via “Fuitevenne” | Workshop Teatrale a cura di Antonio Grimaldi da venerdì 26 luglio alle ore 18:00 a domenica 28 luglio alle ore 23:00.

Il laboratorio si terrà al Castello del Parco in Via del Parco, a Nocera Inferiore. “Fuitevenne” è un laboratorio intensivo con performance finale rivolto ad attori, cantanti, musicisti, professionisti o allievi che abbiano compiuto i 18 anni di età. “Fuitevenne” si propone come una riflessione sul viaggio, sull’evoluzione di esso e del significato attribuito.

“Come Ulisse, ci sposteremo portando mente e cuore nella valigia del nostro corpo, provando a sognare, vivere, comprendere e continuare ad immaginare nel caos. Percorreremo nuove strade, nuoteremo in mari profondi o voleremo in alto tra gli spazi infiniti. Useremo le scarpe o gli ombrelli e se questi non saranno utili, ci nasconderemo nei camion, e se ci scopriranno, impareremo nuove lingue. Si delineeranno mappe mai esplorate, si comprenderanno segni diversi, si ammireranno souvenir mai visti prima e forse sulla pelle si avranno nuove cicatrici, tutto questo per ricominciare un nuovo viaggio” afferma Antonio Grimaldi. Ai partecipanti l’Associazione “Teatro Grimaldello” rilascerà un attestato di partecipazione al workshop intensivo.

Gli incontri sono organizzati come indicato dal seguente calendario:

26 luglio, ore 18,0023,00: presentazione del laboratorio

27 luglio, ore 19,0023,00: laboratorio e prove della performance

28 luglio, ore 17,0023,00: prove generali e performance

La performance aperta al pubblico si svolgerà presso il Castello Del Parco, Via del Parco, Nocera Inferiore (SA) in data 28 luglio in orario da definire (SERA). Info: 3662290272.