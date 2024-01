Tartaglia Aneuro in concerto sabato 27 al Teatro Sant’Alfonso di Pagani

Napoletano, o meglio Flegreo d’origine, ma poliglotta nell’anima, il progetto Tartaglia Aneuro nasce nel 2012 dall’ incontenibile bisogno espressivo del chitarrista, cantante, compositore ed autore Andrea Tartaglia, che riunisce attorno a sé il chitarrista, polistrumentista e compositore Paolo Cotrone, il bassista Mattia Cusano fonico per la Rai di Napoli, il percussionista Salvio La Rocca studioso di percussioni di tutto il mondo dalle “Tammorre”, nostrane mediorientali e africane, il batterista Federico Palomba, arrangiatore e rifinitore del materiale cantautorale di Andrea Tartaglia.

Centinaia di concerti tra Italia ed estero (Austria, Francia, Spagna) tra cui spiccano festival come il Meeting del Mare 2014/2015/2018, Primo Maggio Napoli 2017 e 2019, Piazza del Plebiscito nel capodanno 2017/2018, il Palco centrale del Mei Faenza 2016, Musicultura 2017 allo Sferistereo di Macerata, 4 edizioni del “Pizza Village Napoli” di cui nel 2023 in diretta su rtl, “Voci dal Sud” di Corato” 2022, “Napolindie” 2023.

Aperture ad Artisti come: Manu Chao al “Maco Fest” di Paestum, Daniele Silvestri, Le Luci della centrale elettrica, Calcutta, Io sono un Cane, Lorenzo Kruger, Enzo Avitabile, Salmo, Clementino, James Senese e 99Posse, con cui ha anche duettato in occasione del trentennale della band nel 2022 all’Arena Flegrea di Napoli.

All’attivo tra l’altro una nomination al Premio Tenco come miglior pezzo singolo per “Le Range Fellon” e collaborazioni con altri artisti come Daniele Sepe, 99Posse, Jovine, Pepp Oh, Marcello Coleman, Che Sudaka, Lorenzo Kruger, Foja, Gnut, La Maschera.

Tartaglia inoltre ha partecipato come musicista all’interno dell’album di Vinicio Capossela “ballate per uomini e bestie”, come performer e vocal coach nel progetto Sponz Fest 2019 per lo “Sponz Acquà 2020” lo “Sponz All’osso 2022” e “Capodanno in Piazza Corato 2023” con musicisti del calibro di Peppe Leone, Alessandro “Asso” Stefana, Victor Herrero, Giovannangelo De Gennaro. Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it