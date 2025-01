Si potrà vivere nello spazio e negli altri pianeti coltivando patate ed altri ortaggi. “Facciamo spazio”: il convegno sull’agricoltura del futuro organizzato dal “Distretto Rotary 2101” alla Provincia di Salerno.

E’ stato un lungo viaggio nell’agricoltura del futuro quello intrapreso venerdì mattina nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno dai tanti alunni del Liceo Tasso e dell’Istituto Profagri di Salerno che hanno partecipato al convegno intitolato “Facciamo Spazio” organizzato dal “Distretto Rotary 2101” con il patrocinio della Provincia di Salerno ; del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari; dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Campania e del Lazio; del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno. All’incontro curato e moderato dalla dottoressa Maria Manuela Russo, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari, Past President del “Rotary Club Campagna Valle del Sele” e Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, sono intervenuti importanti personalità del mondo scientifico italiano e internazionale. L’astrofisico Claudio Sollazzo, già Direttore di Missione Spaziale Internazionale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), socio del “Rotary Club Posillipo”, ha raccontato la vita nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e le sfide a cui sono sottoposti ogni giorno astronauti come gli italiani Paolo Nespoli, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano con i quali il dottor Sollazzo ha lavorato negli ultimi dodici anni:” Lo spazio è un ambiente particolarmente ostile alla vita: un astronauta deve essere protetto contro tutta una serie di pericoli che per noi “terrestri” sono quasi inimmaginabili. Anche l’assenza di gravità può complicare enormemente le attività della vita quotidiana: dal muoversi, al mangiare, al dormire. L’adattamento allo spazio comporta alcuni cambiamenti molto complessi nel corpo umano che possono causare problemi di salute, sia nello spazio, sia al ritorno sulla Terra (perdita di tessuto osseo e muscolare, ridistribuzione dei fluidi con impatti sul sistema cardiovascolare, sulla vista, sul cervello. La mancanza di gravità influisce anche sul modo in cui il cibo viene preparato e consumato. Senza gravità i liquidi possono volare via, rendendo difficile bere e mangiare senza speciali accorgimenti. Poiché le missioni spaziali possono durare per lunghi periodi bisogna prevedere che un cibo possa essere conservato a lungo e che possa rimanere sicuro e nutriente nel tempo. Noi cerchiamo di risolvere tutti i loro problemi anche in vista delle lunghe missioni di astronauti previste nel futuro sulla Luna ed eventualmente anche su Marte dove si potrebbero costruire dei laboratori scientifici”. Il dottor Sollazzo ha annunciato quelle che saranno le prossime missioni degli astronauti:” Fino al 2030 ci saranno missioni di lungo periodo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci saranno anche diverse missioni verso la Luna: il nuovo programma di esplorazione lunare si chiama Artemis. In futuro anche gli astronauti europei e quelli italiani andranno sulla Luna”. L’astronomo Giovanni Covone, Professore Associato del Dipartimento di Fisica all’Università Federico II di Napoli, che si occupa dello studio della ricerca di pianeti extrasolari ha spiegato che questi pianeti fanno parte di altri sistemi planetari:” Orbitano attorno a una stella diversa dal Sole e potenzialmente potrebbero ospitare la vita. Io ricerco luoghi adatti alla vita nel resto dell’universo. Abbiamo individuato quasi 6000 pianeti extrasolari, ma quasi nessuno tra questi è potenzialmente abitabile. Ogni tanto troviamo un pianeta simile alla Terra come dimensioni, ma manca sempre qualcosa per definirlo gemello della Terra. La ricerca continua, sono sicuro che non possono non esserci pianeti abitabili”. Parlando di pianeti più vicino a noi il professor Covone ha spiegato che nel passato Marte era probabilmente abitabile:” Aveva certamente la presenza di acqua, ma oggi è un pianeta deserto e senza vita. Marte e altri pianeti del nostro sistema solare possono essere raggiunti e colonizzati. Naturalmente non bisogna considerare Marte come un pianeta B, che può risolvere i problemi del nostro pianeta, ma come avamposto dell’umanità per la ricerca scientifica”. La Luna sicuramente è più vicina a noi:” Per arrivare sulla Luna ci vogliono 2 /3 giorni mentre per arrivare su Marte ci vogliono 5/6 mesi. La Luna è il nostro primo obiettivo come specie umana “. La professoressa Stefania De Pascale, Ordinaria di Orticoltura e Floricoltura al Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, ha spiegato che se l’uomo desidera davvero superare i limiti terrestri e provare a vivere nello spazio o a colonizzare pianeti lontani, deve trovare degli stratagemmi per ricreare le condizioni di vita necessarie alla sopravvivenza:” La possibilità di realizzare missioni spaziali estese, con lunghi periodi di permanenza a bordo di piattaforme spaziali orbitanti o in colonie spaziali sulla Luna o su Marte dove fare ricerca scientifica, è legata alla capacità di creare un sistema biorigenerativo di supporto alla vita e, tra tutti gli organismi studiati per questa funzione, a oggi le piante rappresentano i rigeneratori più promettenti. I primi coloni di Marte dovranno essere astronauti- agricoltori, principalmente vegetariani, che coltiveranno patate, soia, fagioli, piselli, cereali, grano tenero e duro, riso e poi insalate, pomodori e ravanelli. L’agricoltura spaziale potrà servire anche a produrre conoscenze e tecnologie che consentiranno all’agricoltura terrestre di essere più sostenibile e di coltivare le piante in ambienti estremi terrestri come i poli e i deserti”. Le conclusioni sono state affidate al Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, che ha spiegato gli obiettivi del convegno:” È una giornata dedicata alle nuove generazioni e al promuovere momenti di riflessione sull’andare oltre i propri confini: i rotariani sono dei sognatori che hanno deciso di mettersi in gioco per trasformare vite e rendere il mondo un posto migliore. Il Rotary offre opportunità”. Dopo i saluti del dottor Salvatore Luongo Consigliere Provinciale Delegato dell’ Agricoltura e delle Foreste della Provincia di Salerno, presidente del “Rotary Club Campagna Valle del Sele”, che ha auspicato una migliore qualità della vita nel prossimo futuro:” I sogni, le speranze, la determinazione e una grande visione sono le chiavi per realizzare significativi e positivi progetti avendo a cuore il bene comune” è intervenuto il presidente del “Rotary Club Salerno”, Rino D’Alessio, che ha portato il saluto di tutti i presidenti e dei soci dei Club Rotary salernitani. A portare i saluti del Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Salerno, Maurizio Camillo, è stata il Dottore Agronomo Rossella Robusto che, a proposito di agricoltura nello spazio, ha riflettuto sul rapporto esistente tra natura e utilizzo delle risorse:” L’agricoltura spaziale è una apertura a nuovi orizzonti per la produzione di cibo. Questo straordinario risultato sarà realizzabile anche grazie alle coltivazioni innovative e alle tecnologie che già stiamo usando”. Il dottor Antonio Capone ha portato i saluti del presidente nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi, Mauro Uniformi, e ricordato che il sistema agroalimentare italiano contribuisce notevolmente all’economia del paese:” Dall’agricoltura alla ristorazione, rappresenta il 15% del Pil nazionale. Per parlare di agricoltura nello spazio bisogna prima di tutto coltivare il presente sviluppando ricerca e innovazione”.

Aniello Palumbo