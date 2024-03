Seminari di giornalisto al Della Corte-Vanvitelli di Cava

Il prossimo mercoledì 13 marzo 2024 avrà inizio il primo ciclo dei Seminari di Giornalismo con e per gli studenti delle superiori, organizzato dall’IIS “Della Corte-Vanvitelli”di Cava de’ Tirreni in collaborazione con l’associazione Comunicazione & Territorio.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e sarà proprio il presidente del Consiglio Regionale della Campania, il dott. Ottavio Lucarelli, ad inaugurare i seminari.

“L’IIS “Della Corte-Vanvitelli” è un polo scolastico tecnico-professionale -dichiara la dirigente scolastica prof.ssa Franca Masi- che da sempre riconosce la necessità di integrazione tra le proposte curricolari e quelle provenienti da altri soggetti educativi. Ciò nella prospettiva di far diventare la scuola sempre più interprete delle aspirazioni del proprio territorio, capace di interagire e di collaborare con esso nell’obiettivo finale di formare cittadini consapevoli e responsabili. Da qui la convinta e decisa apertura al mondo esterno alla scuola, anche per costruire un’alleanza educativa stabile tra scuola, studenti, famiglie e le risorse educative che sul territorio sono presenti, con l’intento di pianificare un’offerta formativa integrata tra la scuola, il sociale e i servizi territoriali”.

“Il primo ciclo –spiega la prof.ssa Filomena Iannella, docente responsabile del Dipartimento Area storico-umanistica- si compone di cinque seminari, che si terranno presso l’IIS “Della Corte-Vanvitelli”, Plesso 1 (ex Filangieri) in Via XXIV Maggio, ed è riservato agli studenti dell’Istituto Superiore Cavese, in particolare gli alunni e le alunne del terzo e quarto anno che hanno manifestato interesse e motivazione rispetto alle tematiche proposte, individuati secondo criteri e modalità definiti dalla medesima istituzione scolastica di appartenenza”.

“Ai partecipanti ai singoli seminari –precisa la prof.ssa Daniela Buongiorno, docente coordinatrice dei seminari- sarà rilasciato un attestato utilizzabile quale credito scolastico, mentre quelli che prenderanno parte ad almeno quattro dei cinque seminari saranno ammessi a sostenere una prova finale di esercitazione giornalistica sui temi sviluppati, con il rilascio di un attestato di superamento della formazione ricevuta”.

Gli incontri-lezioni saranno tenuti da esperti nel campo del giornalismo, della comunicazione, dell’etica e della deontologia professionale, mentre la direzione è affidata al giornalista Eugenio Ciancimino e la segreteria organizzativa ai giornalisti Pasquale Petrillo, direttore della rivista web Ulisse online edita dall’associazione Comunicazione & Territorio, Carolina Milite e Angela Senatore, redattrici di Ulisse online.

“Il ciclo di seminari –chiarisce Eugenio Ciancimino– ha come scopo quello di contribuire a sviluppare negli studenti e nelle studentesse partecipanti le competenze di base e fornire loro gli strumenti per ascoltare e raccontare il mondo che cambia. In questa prospettiva, l’obiettivo è quello di accompagnare i giovani partecipanti alla scoperta del giornalismo, dei generi della scrittura giornalistica con le differenze tra scrittura tradizionale e online, di come si scrivono un testo e un titolo efficaci, ma anche di saper riconoscere le diverse professionalità coinvolte”.

“Allo stesso tempo –conclude Silvia Lamberti, presidente dell’associazione Comunicazione & Territorio- l’obiettivo è quello di aumentare nei partecipanti la consapevolezza dell’importanza di un sistema dell’informazione democratico, attivo e funzionante in una società dove i social media e le fake news incentivano una fruizione sempre più emotiva e superficiale delle informazioni. Tutto questo, nella convinzione che, in un simile contesto, mai come in questo momento storico il sistema informativo è fortemente a rischio in quanto a libertà e indipendenza, a causa della ristrettezza delle risorse finanziarie e delle pressioni della politica”.

