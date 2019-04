La look maker Francesca Ragone alla Masseria Casella di Pontecagnano venerdì 3.

Make-up e Cucina legati dal fil rouge del buon gusto.

Il prossimo incontro, in programma presso la Masseria Casella di Pontecagnano, si preannuncia frizzante e dinamico come la look maker Francesca Ragone.

L’appuntamento, previsto per il prossimo 3 maggio, rientra nelle “Cene con competenze”, una serie di eventi che scandiranno l’estate in masseria insieme a masterclass, giornate di wellness, mostre d’arte e concerti esclusivi, voluti dalla direzione de La Casella in collaborazione con la direzione artistica della Wedding Amalfi, di Alessandra Petillo ed Annachiara Varriale.

Nel corso della serata, la make-up artist Ragone, inviata speciale per il programma Rai “Detto Fatto” e madre del marchio “Beyouty”, forte della sua ormai annuale partecipazione a eventi di prestigio (New York, London e Milano Fashion Week, Mostra del Cinema di Venezia, Altaroma e Festival Internazionale del Cinema di Roma) metterà le proprie competenze a disposizione di quante vogliano apprendere la preziosa arte del valorizzarsi.

Le donne presenti saranno sottoposte, infatti, a quella che Francesca definisce una vera e propria Look Therapy, con cui potranno imparare, grazie all’analisi del corpo e del volto, a scegliere i “colori amici” e a usare i loro prodotti preferiti – che suggeriamo di portare con sé – in modo da velocizzare la beauty routine quotidiana.

A corollario, una cena a cura del resident Chef Raffaele Della Rocca, del team “Cuochi del Cilento”, che fonde costantemente nei suoi piatti rispetto per la tradizione e modernità.

Un’occasione da non perdere, dunque, per gli amanti del bello e del buono.

Formula, questa, già sperimentata e apprezzata in altri Paesi europei, ma decisamente un’innovazione nel territorio salernitano.

Questo, però, è solo l’inizio: tutta la stagione estiva sarà ricca di artisti e professionalità di rilievo per serate finalmente diverse e accattivanti.

L’appuntamento successivo è per il 31 maggio; in sala con gli ospiti il trio Black Soul Project. Risponderanno alle domande del pubblico, musicisti di spessore, prima, e strepitosi artisti delle melodie black, poi.

Per info e prenotazioni:

Masseria Casella, via C. Colombo, 51, Pontecagnano Faiano (SA)

+39089302143

+393938627237

info@masseria-casella.com